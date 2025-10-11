Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ
Президент США Дональд Трамп находится в «исключительном состоянии здоровья», его кардиологический возраст на 14 лет моложе хронологического. Обследование проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида перед предстоящими поездками.
Детали
«Президент Дональд Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности», – написал Барбабелла в одностраничной служебной записке, опубликованной Белым домом.
Врач сказал, что он оценил кардиологический возраст Трампа, который был примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста.
Сообщается, что Трамп провел примерно три часа в больнице в Бетесде, в пятницу, 10 октября, где его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, провел «запланированное контрольное обследование», которое было «частью его текущего плана поддержания здоровья».
Во время пребывания в больнице Трамп также получил ежегодную вакцину от гриппа, а также бустерную вакцину от COVID-19.
Барбабелла также отметил в служебной записке, что обследование помогло подготовиться к предстоящим зарубежным поездкам Трампа и включало расширенную визуализацию, лабораторные тесты и профилактические оценки здоровья.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе.