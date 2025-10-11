$41.510.10
10 октября, 19:08 • 16300 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 31425 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 39541 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 28535 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 25518 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 32574 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 39553 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 42655 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19683 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 20119 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Президент США Дональд Трамп находится в «исключительном состоянии здоровья», его кардиологический возраст на 14 лет моложе хронологического. Обследование проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида перед предстоящими поездками.

Врач Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида заявил, что президент США Дональд Трамп находится в «исключительном состоянии здоровья» после того, как он прошел медицинские обследования, а его кардиологический возраст примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста. Об этом пишет издание Associated Press, передает УНН.

Детали

«Президент Дональд Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности», – написал Барбабелла в одностраничной служебной записке, опубликованной Белым домом.

Врач сказал, что он оценил кардиологический возраст Трампа, который был примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста.

Сообщается, что Трамп провел примерно три часа в больнице в Бетесде, в пятницу, 10 октября, где его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, провел «запланированное контрольное обследование», которое было «частью его текущего плана поддержания здоровья».

Во время пребывания в больнице Трамп также получил ежегодную вакцину от гриппа, а также бустерную вакцину от COVID-19.

Барбабелла также отметил в служебной записке, что обследование помогло подготовиться к предстоящим зарубежным поездкам Трампа и включало расширенную визуализацию, лабораторные тесты и профилактические оценки здоровья.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе.

Павел Башинский

