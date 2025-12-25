Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду

Жалоб на лечение в одесской частной клинике Odrex становится все больше, и все они тревожно похожи друг на друга. Пациенты и их семьи рассказывают о преждевременных выписках, равнодушии врачей, фальсификации медицинских документов и возможных медицинских ошибках, приведших к смертям. Сегодня эти свидетельства массово появляются на сайте StopOdrex, который фактически превратился в единственную открытую платформу для честных отзывов о работе клиники, пишет УНН.

Люди, которые пишут свои истории на сайте, рассказывают, что многие из них пытались говорить о своем опыте и раньше – оставляли отзывы на Google Maps и других публичных площадках. Однако эти комментарии, по словам самих авторов отзывов, исчезали. Именно поэтому сайт StopOdrex стал принципиально важным: здесь истории публикуют открыто или анонимно, без редактирования и цензуры. Даже попытка заблокировать этот ресурс путем жалобы от клиники "Одрекс" не сработала – платформу восстановили, а количество новых обращений после этого только возросло. Инициаторы создания сайта говорят, что правду не удастся скрыть.

"Мою мать недолечили, ее не имели права отпускать": история Александра

Опытом лечения своей матери в частной одесской клинике на сайте StopOdrex поделился Александр. Он попросил не раскрывать свои персональные данные журналистам, но разрешил опубликовать имя. Его рассказ о том, как лечение инсульта в частной клинике "Одрекс", куда его мать доставили "скорой" в рамках государственной программы, закончилось инвалидностью первой группы.

В августе 2025 года мать Александра – пенсионерку с сахарным диабетом – доставили в Odrex с диагнозом инсульт. Женщину привезли "по скорой", лечение проходило в рамках государственной программы.

Нам сразу сказали, что все под контролем. Что ее лечат, капают, что состояние стабильное. Мы доверяли – это же больница, да еще и частная - вспоминает мужчина.

По его словам, уже через три дня маму неожиданно выписали. Семье объяснили: состояние нормальное, дальнейшее лечение можно продолжать дома. Впрочем, состояние женщины говорило о другом. Она почти не разговаривала, ничего не помнила, была крайне слабой. Несмотря на это, семья выполнила все рекомендации медиков Odrex: приобрела назначенные лекарства, четко придерживалась схемы лечения.

Но как только мы привезли маму домой – ей стало резко хуже. Началась рвота, поднялась температура, общее состояние было очень тяжелое - рассказывает Александр.

Скорую помощь вызывали дважды. В обоих случаях, по словам мужчины, медики лишь констатировали: пациентку только что выписали из "Одрекс", значит, все должно было быть в порядке. Повторная госпитализация невозможна.

Семья начала искать другой стационар самостоятельно. В Малиновской больнице, по словам Александра, им отказали – объяснили, что не имеют возможности лечить пациентов с инсультом и сахарным диабетом. В конце концов женщину согласились принять в Еврейской больнице.

Там ее обследовали повторно. В частности, сделали КТ, которое показало: пациентка перенесла повторный инсульт.

Врачи были искренне удивлены, как ее могли выписать из "Одрекс" в таком состоянии. Лечащий врач в Еврейской (больнице ред.) прямо сказал, что ее не имели права отпускать. После инсульта человек должен находиться в стационаре минимум две недели - говорит Александр.

Потерянное из-за Odrex время наложило на здоровье мамы Александра тяжелые последствия. Сегодня женщина почти не говорит, имеет серьезные нарушения памяти, сильно заикается. Она узнает детей, но не помнит внуков и многих событий из своей жизни. Врачи, по словам семьи, не скрывают: если бы помощь оказали вовремя и целесообразно, этих осложнений можно было бы избежать.

Отдельно Александр вспоминает попытки связаться с врачом Odrex после выписки. Когда состояние матери резко ухудшилось, он звонил и писал в мессенджерах, пытаясь получить совет.

Никакого ответа. Полный игнор - говорит он.

Мужчина подчеркивает: семья не отказывалась от оплаты в Odrex. Им даже звонили из клиники и спрашивали, готовы ли они оплачивать дополнительные обследования – все документы были подписаны. Однако после выписки средств так и не взяли, объяснив, что лечение покрыла государственная программа.

Но цена оказалась другой. Мы потеряли время, здоровье мамы и ее шанс на нормальную жизнь. Результат лечения в Odrex – инвалидность первой группы - подытоживает Александр.

История Александра – лишь одна из многих, которые сегодня появляются на сайте StopOdrex. После того как пациенты и семьи начали публично говорить о своем опыте лечения в Odrex, стало очевидно: речь может идти не о единичных ошибках, а о тревожной тенденции для клиники.

Документальный фильм "Осиное гнездо"

Документальный фильм "Осиное гнездо" стал настоящим разоблачением "лечения" в частной одесской клинике Odrex. Едва ли не впервые жертвы Odrex и родные тех, кого не удалось спасти после лечения в одесской клинике, рассказали свою правду. В надежде найти справедливость и уберечь других.

Одной из тех, кто не испугался рассказать свою историю, стала Светлана Гук. Женщина стала вдовой после того, как ее муж попал в "Одрекс" с опухолью тимуса. После обещанной "легкой операции" ему сделали полную торакотомию, а дальше начались осложнения, аппарат "искусственной почки" и ежедневные счета на 80-90 тыс. грн. Наиболее шокирующей частью истории семьи Гуков стал рассказ Светланы о том, как она пришла в палату к мужу – там было холодно как в морозилке, а под одеялом пациента стоял нагреватель воздуха. Как рассказывает сама вдова – Odrex продолжал удерживать тело ее мужа на аппаратах после клинической смерти только для того, чтобы выставить больший счет, ведь пребывание в частной клинике тарифицируется посуточно. Муж умер, а когда Светлана не смогла заплатить за смерть своего мужа – клиника подала на нее в суд, параллельно угрожая. Как рассказывает вдова, давление было настолько сильным, что она даже думала о самоубийстве.

Владимир, другой пациент, пришел в "Одрекс" на хирургическую операцию. Однако, на следующие сутки после ее проведения, его состояние значительно ухудшилось. Оказалось, что его легкие поражены на 85%. Хотя первопричина обращения в клинику никак не касалась проблем с легкими. Врачи сообщили жене, что мужа заразили бактерией Serratia marcescens, которая распространяется через грязные руки или нестерильное оборудование. Добавив, что в реанимации можно подхватить что угодно. Мужу становилось все хуже, он почти не мог дышать, поэтому его ввели в медицинскую кому. Содержание пациента на аппаратах стоит дорого, поэтому в конце концов у семьи закончились средства. В ответ жена Владимира услышала предложение от врачей клиники "выключать свет" – отключать мужа от аппаратов и смириться с тем, что его не спасти. Владимир выжил чудом, выйдя из клиники с подорванным здоровьем и значительной потерей веса. В выписке о заражении инфекцией в клинике – ни слова.

Киевлянка Кристина Тоткайло узнала об онкологическом диагнозе своего отца и обратилась в "Феофанию". Консилиум врачей пришел к выводу, что агрессивная химиотерапия ему противопоказана до проведения хирургии. Однако хирург Игорь Белоцерковский, который также был на консилиуме, предложил лечиться в одесском "Одрексе", где работает его жена – онколог Марина Белоцерковская. Он заверил дочь, которая была в отчаянии, что в одесской клинике ее отцу "спасут гортань и голос". Перед поездкой семью заставили оплатить консультацию заранее, без осмотра, что уже вызвало сомнения.

В "Одрексе" отцу назначили пятидневный курс агрессивной химиотерапии и сразу планировали второй. Мужчине установили гастростому, которая требовала ежедневного ухода, но, по словам Кристины, врачи практически не осматривали ее. К моменту выписки в месте установки уже было сквозное отверстие, через которое вытекала пища.

После возвращения в Киев состояние отца резко ухудшилось: отказали почки, появились язвы во рту. На сообщения о критических симптомах врач из "Одрекса" отвечала, что сегодня выходной, все вопросы – в понедельник. Семья заплатила более 250 тысяч гривен, но отец умер. Кристина убеждена, что назначение агрессивной химиотерапии вопреки рекомендациям других врачей стало фатальной ошибкой "Одрекса".

Эти истории лишь малая часть того, что показано в документальном фильме "Осиное гнездо". На самом деле свидетельств значительно больше, и все они описывают одинаковые паттерны: агрессивное финансовое давление, пренебрежение протоколами лечения, отсутствие надлежащего контроля и случаи, завершавшиеся тяжелыми осложнениями или смертью. Фильм является свидетельствами пострадавших от "лечения в Odrex. Правоохранительные органы, а также Министерство здравоохранения не могут их игнорировать. Масштаб этих историй свидетельствует: проблема не в отдельных врачах, а в системе работы клиники "Одрекс". Где главной целью, кажется, является не помощь пациенту, а заработок.

Смерть Аднана Кивана

Толчком к началу активного публичного освещения так называемого "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам.

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента Аднана Кивана.

Проверка Odrex регулятором

Министерство здравоохранения уже провело проверку соблюдения клиникой Odrex лицензионных условий, выявило нарушения и отозвало медицинскую лицензию, выданную на ООО "Дом медицины", которая фигурирует в уголовных делах по смерти Аднана Кивана.

Следующим шагом регулятора должна стать проверка еще одного юридического лица клиники ООО "Медицинский дом "Одрекс", которая фигурирует в других уголовных производствах. В случае выявления нарушений – Минздрав должен отозвать и эту медицинскую лицензию клиники.

Если это произойдет – у так называемого трехглавого дракона, останется последняя медицинская лицензия, выданная в 2012 году на ООО "Центр медицины". О том, зачем Odrex как минимум три юридических лица с медицинскими лицензиями, подробнее читайте в материале УНН.