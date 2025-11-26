Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності

Скандальна приватна клініка "Одрекс" намагається замести сліди, шляхом перереєстрації бізнесу. Помітити це без детального аналізу реєстрів неможливо, однак і журналісти, і громадські діячі, і Міністерство охорони здоровʼя вже звернули увагу на дії власників Odrex. Тож чи вийде в Odrex уникнути відповідальності та замаскуватися, просто змінивши назву ТОВ? Про те чому керівництво клініки так нервово реагує на розслідування, журналістські запити і перевірку МОЗ, читайте в матеріалі УНН.

Однією з перших на факт перереєстрації ТОВ Odrex та спроби власників "замаскуватися" аби залишитись на ринку звернула увагу журналістка, громадська діячка Зоя Казанжі. В коментарях до посту адвоката клініки Odrex, де той запевняв, що клініка "чиста, як ранкова роса", Зоя Казанжі прямо запитала – навіщо тоді відбуваються перереєстрації юридичних осіб?

Дійсно, дані ЄДР, офіційні відповіді МОЗ та хронологія змін у реєстрах показують не просто внутрішні перестановки, а класичну спробу втечі від юридичної історії – зміну упаковки, але не наповнення. Що за можливим задумом власників клініки, мало б дозволити Odrex сховатися від наслідків можливих злочинних дій і продовжити роботу на ринку медичних послуг України.

Як усе почалося: смерть пацієнта, кримінальне провадження і раптове "перепакування" бізнесу

Після смерті наприкінці жовтня 2024 року бізнесмена Аднана Ківана, який проходив лікування в "Одрексі", було відкрите кримінальне провадження. З цього моменту клініка опинилася в зоні підвищеної уваги правоохоронців і МОЗ. А вже через кілька місяців після активізації слідства, відбулася раптова зміна юридичної структури.

2 червня 2025 року група людей, які роками володіли та керували ТОВ "Дім медицини", юридичною основою Odrex, одночасно вийшла з його складу. Того ж дня вони створили нову компанію зі схожою назвою – "Медичний дім "Одрекс". Зокрема, аналіз реєстрів показав збіг переліку засновників юридичних осіб: Тігран Арутунян, Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька, Євген Савицький – всі вони зазначені, як засновники обох ТОВ.

Верхівка адміністрації клініки "Одрекс" синхронно вийшла з власності старої юридичної особи, але… залишалась її кінцевими бенефіціарами ще на чотири місяці – аж до 10 жовтня 2025 року. Такий "перехідний період" характерний для фіктивних змін структури, коли фактичний контроль зберігається, поки бізнес "перепаковують" у нову оболонку.

Стару ж компанію "Дім медицини" – передали новому власнику, Віктору Бежинару. Саме на нього сьогодні формально записана юридична особа, під якою "Одрекс" працював усі попередні роки, включно з періодом, коли в клініці помер пацієнт Аднан Ківан.

Ліцензія, яка "зависла в минулому"

Є ще один важливий фактор. Вебархів підтверджує: роками клініка працювала на ліцензії саме "Дому медицини", а не "Медичного дому "Одрекс". До червня 2025 року не існувало альтернативної "чистої" юридичної особи, яка б мала право на здійснення медичної практики під брендом Odrex.

Але вже за місяць після створення нового товариства, 18 липня 2025 року, воно отримало свіжу медичну ліцензію. Швидко, синхронно, без пауз – скоріш за все розуміючи, що в рамках кримінального провадження буде проводитися перевірка дотримання ліцензійних умов. Тож картина складається очевидна: діяльність переноситься на нову компанію з чистою історією, без кримінальних справ і без ризику анулювання ліцензії.

У той самий час "Дім медицини" – компанію, яка фігурує у всіх кримінальних справах, згадується у журналістських розслідуваннях і має потенційний ризик позбавлення ліцензії – передають людині, яка за нашою інформацією повʼязана з офіційним власником з клініки. Тож тепер це вже не "Одрекс" – а просто ТОВ із новим власником. І саме на нього, в разі чого, можна спробувати перекласти всі претензії: від можливого анулювання ліцензії до цивільних позовів від постраждалих та їх родин.

Поки редакція УНН готувала матеріал, Odrex вивісив на своєму офіційному сайті вже третю (!) медичну ліцензію, видану іншому ТОВ. Таким чином, під брендом Odrex за однією і тією ж адресою тепер діє вже три юридичні особи, які мають право на медичну практику. Це свідчить не про реорганізацію, а про цілеспрямовану схему розпорошення юридичної відповідальності. Бенефіціари третьої ТОВ "Центр медицини", на яку видана актуальна ліцензія, ті самі, що й в попередніх двох.

Чому МОЗ перевіряє "стару" ТОВ клініки Odrex?

У відповіді на журналістський запит УНН, МОЗ чорним по білому зазначив – створена комісія для позапланової перевірки ТОВ "Дім медицини". Жодного слова про перевірку новоствореного ТОВ "Медичний дім "Одрекс" та старої ТОВ "Центр медицини", які фактично є клонами, немає.

Тобто держава формально перевіряє не Odrex, який сьогодні приймає пацієнтів, проводить операції, виписує рахунки і створює медичні ризики, а компанію, яку реальні власники клініки Odrex більше не використовують у медичній діяльності.

Це і є головною юридичною колізією: Odrex переносить діяльність на нову юрособу, а МОЗ перевіряє стару. Стара – порожня. Нова – поза увагою перевірки, навіть попри однакову адресу реєстрації та сферу діяльності.

Наслідок очевидний: у разі анулювання ліцензії "Дому медицини" фактичний Odrex не втратить медичну ліцензію. Клініка продовжить роботу під новою ліцензією і новою юрособою, залишаючи слідство та постраждалих сам на сам із "мертвою" компанією.

Що це означає для пацієнтів і для слідства?

Клініка, яка сьогодні фігурує в кримінальних провадженнях, у численних історіях постраждалих, у документальному фільмі "Осине гніздо", юридично від’єднує себе від минулого. Якщо старій ТОВці анулюють ліцензію – постраждалі залишаться із судовими позовами до компанії, що де-факто існує, але не функціонує повноцінно.

Новий "Медичний дім "Одрекс" працюватиме далі, без юридичної пам’яті про пацієнтів, які померли або постраждали від "лікування" в клініці. І головне питання зараз – чи побачить МОЗ нову ТОВку Odrex, чи удасть, що її не існує? Саме факт того, чи буде МОЗ розширювати перевірку на нову ТОВ "Медичний дім "Одрекс" – стане не просто технічною деталлю, а лакмусовим папірцем для всього міністерства. І покаже чи справді відомство готове боротися за права українських пацієнтів, чи дозволить клініці уникнути будь-яких наслідків, просто змінивши юридичну оболонку.

Корупційний ризик: чи впливатиме керівництво Odrex на рішення МОЗ?

У цій історії є ще одна важлива деталь, яка може пояснити, чому Odrex демонструє таку впевненість. Як повідомляють журналісти, генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини. Робочої групи, яку очолює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Тобто керівництво Odrex, ймовірно, має прямий доступ до комунікації з міністром та ключовими посадовцями МОЗ – саме в той час, коли проти клініки триває кримінальне провадження, а міністерство проводить перевірку, яка може завершитися анулюванням "старої" ліцензії.

Це створює очевидний конфлікт інтересів і потенційний ризик впливу на рішення МОЗ – особливо з огляду на те, яку юридичну схему обрала клініка. Тож, тепер саме міністерство має продемонструвати, чи здатне воно діяти незалежно й неупереджено.

Новий цикл скандалу навколо клініки Odrex

Поки Odrex перереєстровує юридичні особи, масово звільняє колектив клініки та переводить діяльність на нову компанію, в мережі продовжують з’являтися нові історії людей, які пройшли через "лікування" в одеській клініці й вийшли звідти або покаліченими, або не вийшли зовсім. Документальний фільм "Осине гніздо" став точкою неповернення для репутації Odrex. У ньому жертви клініки вперше публічно розповіли про те, що відбувалося за дверима приватної медичної установи. Ці свідчення – не про прикрі помилки, а про системність, повторюваність і схожість історій, незалежно від діагнозів та стану пацієнтів.

Схема, яку описують постраждалі, майже завжди одна й та сама. Спершу – оптимістичні прогнози, відчуття, що "ви у хороших руках", переконання, що саме Odrex "врятує". Потім – стрімке погіршення стану, поява нових ускладнень та діагнозів, що вимагають нових процедур. За цим – рахунки, що стрімко зростають, дзвінки рідним пацієнтів пізно вночі, з ультиматумами та погрозами. А коли гроші закінчуються – фінальний етап: судові позови, погрози фізичною розправою, вимоги сплатити "борги" та пропозиції віддати квартиру чи інше майно клініці.

Тож, правоохоронні органи та Міністерство охорони здоров’я не можуть ігнорувати той факт, що подібні епізоди повторюються десятками. Масштаб свідчить про системну проблему, а не про випадковість.