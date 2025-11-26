$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 1522 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 4732 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 6852 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 3672 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 6500 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 2864 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 2778 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 2132 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 6994 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 16998 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.7м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 15695 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях26 листопада, 08:27 • 19494 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 39150 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 13222 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 24804 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 2920 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 6854 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 16999 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 12948 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 20055 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп-молодший
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Європа
Румунія
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 30587 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 64931 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 82035 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 82201 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 88970 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Boeing Starliner

Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності

Київ • УНН

 • 6864 перегляди

Одеська приватна клініка Odrex опинилась в центрі гучного сканду через масові скарги пацієнтів та родин померлих, які "лікувалися" в медзакладі. Аби уникнути репутаційних втрат та можливого анулювання медичної ліцензії, адміністрація "Одрексу" вдалася до замітання юридичних слідів. Клініка Odrex вдається до змін юридичних осіб та медичних ліцензій.

Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності

Скандальна приватна клініка "Одрекс" намагається замести сліди, шляхом перереєстрації бізнесу. Помітити це без детального аналізу реєстрів неможливо, однак і журналісти, і громадські діячі, і Міністерство охорони здоровʼя вже звернули увагу на дії власників Odrex. Тож чи вийде в Odrex уникнути відповідальності та замаскуватися, просто змінивши назву ТОВ? Про те чому керівництво клініки так нервово реагує на розслідування, журналістські запити і перевірку МОЗ, читайте в матеріалі УНН. 

Однією з перших на факт перереєстрації ТОВ Odrex та спроби власників "замаскуватися" аби залишитись на ринку звернула увагу журналістка, громадська діячка Зоя Казанжі. В коментарях до посту адвоката клініки Odrex, де той запевняв, що клініка "чиста, як ранкова роса", Зоя Казанжі прямо запитала – навіщо тоді відбуваються перереєстрації юридичних осіб? 

Дійсно, дані ЄДР, офіційні відповіді МОЗ та хронологія змін у реєстрах показують не просто внутрішні перестановки, а класичну спробу втечі від юридичної історії – зміну упаковки, але не наповнення. Що за можливим задумом власників клініки, мало б дозволити Odrex сховатися від наслідків можливих злочинних дій і продовжити роботу на ринку медичних послуг України.

Як усе почалося: смерть пацієнта, кримінальне провадження і раптове "перепакування" бізнесу

Після смерті наприкінці жовтня 2024 року бізнесмена Аднана Ківана, який проходив лікування в "Одрексі", було відкрите кримінальне провадження. З цього моменту клініка опинилася в зоні підвищеної уваги правоохоронців і МОЗ. А вже через кілька місяців після активізації слідства, відбулася раптова зміна юридичної структури.

2 червня 2025 року група людей, які роками володіли та керували ТОВ "Дім медицини", юридичною основою Odrex, одночасно вийшла з його складу. Того ж дня вони створили нову компанію зі схожою назвою – "Медичний дім "Одрекс". Зокрема, аналіз реєстрів показав збіг переліку засновників юридичних осіб: Тігран Арутунян, Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька, Євген Савицький – всі вони зазначені, як засновники обох ТОВ. 

Верхівка адміністрації клініки "Одрекс" синхронно вийшла з власності старої юридичної особи, але… залишалась її кінцевими бенефіціарами ще на чотири місяці – аж до 10 жовтня 2025 року. Такий "перехідний період" характерний для фіктивних змін структури, коли фактичний контроль зберігається, поки бізнес "перепаковують" у нову оболонку.

Стару ж компанію "Дім медицини" – передали новому власнику, Віктору Бежинару. Саме на нього сьогодні формально записана юридична особа, під якою "Одрекс" працював усі попередні роки, включно з періодом, коли в клініці помер пацієнт Аднан Ківан. 

Ліцензія, яка "зависла в минулому"

Є ще один важливий фактор. Вебархів підтверджує: роками клініка працювала на ліцензії саме "Дому медицини", а не "Медичного дому "Одрекс". До червня 2025 року не існувало альтернативної "чистої" юридичної особи, яка б мала право на здійснення медичної практики під брендом Odrex.

Але вже за місяць після створення нового товариства, 18 липня 2025 року, воно отримало свіжу медичну ліцензію. Швидко, синхронно, без пауз – скоріш за все розуміючи, що в рамках кримінального провадження буде проводитися перевірка дотримання ліцензійних умов. Тож картина складається очевидна: діяльність переноситься на нову компанію з чистою історією, без кримінальних справ і без ризику анулювання ліцензії.

У той самий час "Дім медицини" – компанію, яка фігурує у всіх кримінальних справах, згадується у журналістських розслідуваннях і має потенційний ризик позбавлення ліцензії – передають людині, яка за нашою інформацією повʼязана з офіційним власником з клініки. Тож тепер це вже не "Одрекс" – а просто ТОВ із новим власником. І саме на нього, в разі чого, можна спробувати перекласти всі претензії: від можливого анулювання ліцензії до цивільних позовів від постраждалих та їх родин. 

Поки редакція УНН готувала матеріал, Odrex вивісив на своєму офіційному сайті вже третю (!) медичну ліцензію, видану іншому ТОВ. Таким чином, під брендом Odrex за однією і тією ж адресою тепер діє вже три юридичні особи, які мають право на медичну практику. Це свідчить не про реорганізацію, а про цілеспрямовану схему розпорошення юридичної відповідальності. Бенефіціари третьої ТОВ "Центр медицини", на яку видана актуальна ліцензія, ті самі, що й в попередніх двох. 

Чому МОЗ перевіряє "стару" ТОВ клініки Odrex?

У відповіді на журналістський запит УНН, МОЗ чорним по білому зазначив – створена комісія для позапланової перевірки ТОВ "Дім медицини". Жодного слова про перевірку новоствореного ТОВ "Медичний дім "Одрекс" та старої ТОВ "Центр медицини", які фактично є клонами, немає. 

Тобто держава формально перевіряє не Odrex, який сьогодні приймає пацієнтів, проводить операції, виписує рахунки і створює медичні ризики, а компанію, яку реальні власники клініки Odrex більше не використовують у медичній діяльності. 

Це і є головною юридичною колізією: Odrex переносить діяльність на нову юрособу, а МОЗ перевіряє стару. Стара – порожня. Нова – поза увагою перевірки, навіть попри однакову адресу реєстрації та сферу діяльності.

Наслідок очевидний: у разі анулювання ліцензії "Дому медицини" фактичний Odrex не втратить медичну ліцензію. Клініка продовжить роботу під новою ліцензією і новою юрособою, залишаючи слідство та постраждалих сам на сам із "мертвою" компанією.

Що це означає для пацієнтів і для слідства?

Клініка, яка сьогодні фігурує в кримінальних провадженнях, у численних історіях постраждалих, у документальному фільмі "Осине гніздо", юридично від’єднує себе від минулого. Якщо старій ТОВці анулюють ліцензію – постраждалі залишаться із судовими позовами до компанії, що де-факто існує, але не функціонує повноцінно.

Новий "Медичний дім "Одрекс" працюватиме далі, без юридичної пам’яті про пацієнтів, які померли або постраждали від "лікування" в клініці. І головне питання зараз – чи побачить МОЗ нову ТОВку Odrex, чи удасть, що її не існує? Саме факт того, чи буде МОЗ розширювати перевірку на нову ТОВ "Медичний дім "Одрекс" – стане не просто технічною деталлю, а лакмусовим папірцем для всього міністерства. І покаже чи справді відомство готове боротися за права українських пацієнтів, чи дозволить клініці уникнути будь-яких наслідків, просто змінивши юридичну оболонку.

Корупційний ризик: чи впливатиме керівництво Odrex на рішення МОЗ?

У цій історії є ще одна важлива деталь, яка може пояснити, чому Odrex демонструє таку впевненість. Як повідомляють журналісти, генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини. Робочої групи, яку очолює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Тобто керівництво Odrex, ймовірно, має прямий доступ до комунікації з міністром та ключовими посадовцями МОЗ – саме в той час, коли проти клініки триває кримінальне провадження, а міністерство проводить перевірку, яка може завершитися анулюванням "старої" ліцензії.

Це створює очевидний конфлікт інтересів і потенційний ризик впливу на рішення МОЗ – особливо з огляду на те, яку юридичну схему обрала клініка. Тож, тепер саме міністерство має продемонструвати, чи здатне воно діяти незалежно й неупереджено.

Новий цикл скандалу навколо клініки Odrex

Поки Odrex перереєстровує юридичні особи, масово звільняє колектив клініки та переводить діяльність на нову компанію, в мережі продовжують з’являтися нові історії людей, які пройшли через "лікування" в одеській клініці й вийшли звідти або покаліченими, або не вийшли зовсім. Документальний фільм "Осине гніздо" став точкою неповернення для репутації Odrex. У ньому жертви клініки вперше публічно розповіли про те, що відбувалося за дверима приватної медичної установи. Ці свідчення – не про прикрі помилки, а про системність, повторюваність і схожість історій, незалежно від діагнозів та стану пацієнтів.

Схема, яку описують постраждалі, майже завжди одна й та сама. Спершу – оптимістичні прогнози, відчуття, що "ви у хороших руках", переконання, що саме Odrex "врятує". Потім – стрімке погіршення стану, поява нових ускладнень та діагнозів, що вимагають нових процедур. За цим – рахунки, що стрімко зростають, дзвінки рідним пацієнтів пізно вночі, з ультиматумами та погрозами. А коли гроші закінчуються – фінальний етап: судові позови, погрози фізичною розправою, вимоги сплатити "борги" та пропозиції віддати квартиру чи інше майно клініці.

Тож, правоохоронні органи та Міністерство охорони здоров’я не можуть ігнорувати той факт, що подібні епізоди повторюються десятками. Масштаб свідчить про системну проблему, а не про випадковість.

Лілія Подоляк

Здоров'яКримінал та НППублікації
Odrex
Бренд
Фільм
Віктор Ляшко
Україна