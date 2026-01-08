$42.720.15
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Складні зимові погодні умови зі значним снігопадом фіксують у семи областях України. Ввели обмеження на рух вантажівок у Львівській області, скасували на Прикарпатті.

Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті

Складні зимові погодні умови зі значним снігопадом фіксують у семи областях України, додатково ввели обмеження на рух вантажівок у Львівській області, але скасували на Прикарпатті, повідомив у четвер перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Станом на 12:00 складна ситуація з опадами на території Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та місцями Вінницької та Житомирської областей. У зазначених областях спостерігається велика інтенсивність опадів у вигляді снігу

- написав Білошицький.

Обмеження для вантажівок, з його слів, скасовані в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.

Але тривають у Рівненській та Житомирській областях, де були раніше.

На тлі негоди в Україні вже понад три сотні ДТП, приблизно кожна сьома - з потерпілими

Також обмеження для вантажівок ввели з 13:15 на території Львівської області - на М-06 Київ - Чоп 432+877 - 487+000 у напрямку Рівненської області.

"Станом на цей час превентивно обмежують рух вантажного транспорту на території Київської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей", - повідомив Білошицький.

З його слів, "екіпажі патрульної поліції зорієнтовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання небезпечним ситуаціям на дорозі, а також надання допомоги водіям і пішоходам". "На автомобільних дорогах загального користування триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення проїзної частини від снігу. Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови!" - зазначив він.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що дорожні служби по всій країні працюють у посиленому режимі задля ліквідації наслідків сильних снігопадів.

"Щоб забезпечити проїзд, на дорогах працюють понад 970 одиниць техніки та більше тисячі людей. Сніг прибирають, покриття обробляють протиожеледними матеріалами, проблемні ділянки тримають під постійним контролем. У західних областях фіксується значний сніг, на перевалах працює спецтехніка. У північних і центральних регіонах - ожеледиця, крижаний дощ, місцями короткочасні ускладнення руху. У східних і північно-східних областях - дощі та складні погодні умови, що також впливають на рух", зазначив Кулеба у Telegram.

Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається далі

Юлія Шрамко

