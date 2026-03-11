$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Верховний суд США розпочав процес масштабного повернення коштів після скасування тарифів Трампа

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Суд зобов’язав митну службу автоматично повернути кошти 330 тисячам компаній. Виплати не стосуються кінцевих споживачів і можуть тривати кілька років.

Верховний суд США розпочав процес масштабного повернення коштів після скасування тарифів Трампа
Фото: AP

Міжнародний торговий суд США видав розпорядження, згідно з яким Митна та прикордонна служба має автоматично повернути кошти всім імпортерам, які сплачували мита за законом IEEPA. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Це рішення стало логічним продовженням постанови Верховного суду від 20 лютого, що визнала запроваджені адміністрацією Дональда Трампа тарифи незаконними. За попередніми оцінками, сума відшкодувань може сягнути 166 мільярдів доларів, що охоплює понад 53 мільйони транзакцій від 330 тисяч компаній.

Хто має право на отримання виплат

Згідно з уточненим розпорядженням судді Річарда Ітона, право на відшкодування мають усі зареєстровані імпортери, незалежно від того, чи подавали вони індивідуальні позови до суду. Повернення коштів стосується товарів, процедура ліквідації мит за якими ще не завершена або не стала остаточною.

Коаліція з 24 штатів подала судовий позов проти нових глобальних тарифів Трампа06.03.26, 03:20 • 7992 перегляди

Водночас механізм не передбачає виплат кінцевим споживачам чи комерційним клієнтам, хоча саме вони фактично оплачували ці тарифи через зростання роздрібних цін.

Усі зареєстровані імпортери, чиї записи підлягали оподаткуванню митом IEEPA, мають право скористатися рішенням суду. Уряд не виплачуватиме відшкодування кінцевим комерційним клієнтам чи індивідуальним споживачам, навіть якщо вони фактично понесли витрати

– пояснив суддя Річард Ітон.

Технічні затримки та терміни реалізації

Митна служба США вже заявила про логістичну неможливість негайного виконання наказу через безпрецедентний обсяг операцій. Наразі відомство розробляє нову цифрову функцію для автоматизації виплат, на підготовку якої знадобиться щонайменше 45 днів. Юристи попереджають бізнес, що попри оптимістичні прогнози, реальне отримання грошей на рахунки може затягнутися на кілька місяців через можливі апеляції з боку уряду.

Ми зрештою проведемо в суді наступні п'ять років. Це буде багаторічний безлад, оскільки обсяг відшкодувань є надзвичайним для державної системи

– спрогнозував президент Трамп під час пресконференції.

Експерти радять компаніям уже зараз впорядковувати свої імпортні дані та готуватися до потенційних судових спорів із клієнтами, які можуть вимагати свою частку від отриманих компенсацій.

Британія ризикує зазнати найбільших економічних втрат через нову тарифну політику Трампа23.02.26, 03:01 • 6039 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки