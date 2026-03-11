Верховний суд США розпочав процес масштабного повернення коштів після скасування тарифів Трампа

Фото: AP

Міжнародний торговий суд США видав розпорядження, згідно з яким Митна та прикордонна служба має автоматично повернути кошти всім імпортерам, які сплачували мита за законом IEEPA. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Це рішення стало логічним продовженням постанови Верховного суду від 20 лютого, що визнала запроваджені адміністрацією Дональда Трампа тарифи незаконними. За попередніми оцінками, сума відшкодувань може сягнути 166 мільярдів доларів, що охоплює понад 53 мільйони транзакцій від 330 тисяч компаній.

Хто має право на отримання виплат

Згідно з уточненим розпорядженням судді Річарда Ітона, право на відшкодування мають усі зареєстровані імпортери, незалежно від того, чи подавали вони індивідуальні позови до суду. Повернення коштів стосується товарів, процедура ліквідації мит за якими ще не завершена або не стала остаточною.

Водночас механізм не передбачає виплат кінцевим споживачам чи комерційним клієнтам, хоча саме вони фактично оплачували ці тарифи через зростання роздрібних цін.

Усі зареєстровані імпортери, чиї записи підлягали оподаткуванню митом IEEPA, мають право скористатися рішенням суду. Уряд не виплачуватиме відшкодування кінцевим комерційним клієнтам чи індивідуальним споживачам, навіть якщо вони фактично понесли витрати – пояснив суддя Річард Ітон.

Технічні затримки та терміни реалізації

Митна служба США вже заявила про логістичну неможливість негайного виконання наказу через безпрецедентний обсяг операцій. Наразі відомство розробляє нову цифрову функцію для автоматизації виплат, на підготовку якої знадобиться щонайменше 45 днів. Юристи попереджають бізнес, що попри оптимістичні прогнози, реальне отримання грошей на рахунки може затягнутися на кілька місяців через можливі апеляції з боку уряду.

Ми зрештою проведемо в суді наступні п'ять років. Це буде багаторічний безлад, оскільки обсяг відшкодувань є надзвичайним для державної системи – спрогнозував президент Трамп під час пресконференції.

Експерти радять компаніям уже зараз впорядковувати свої імпортні дані та готуватися до потенційних судових спорів із клієнтами, які можуть вимагати свою частку від отриманих компенсацій.

