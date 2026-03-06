Коаліція з 24 штатів подала судовий позов проти нових глобальних тарифів Трампа
24 штати США, включаючи Каліфорнію та Нью-Йорк, подали позов проти адміністрації Трампа через нові 10% мита на імпорт. Вони стверджують, що президент незаконно використовує Закон про торгівлю 1974 року для обходу рішення Верховного суду.
Група з 24 американських штатів розпочала масштабний судовий процес проти адміністрації президента Дональда Трампа, намагаючись скасувати нещодавно запроваджені 10% мита на імпортні товари. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Позивачі, серед яких Каліфорнія, Нью-Йорк та Орегон, стверджують, що Білий дім незаконно використовує Закон про торгівлю 1974 року для обходу нещодавнього рішення Верховного суду США, яке вже обмежувало подібні економічні заходи. На думку штатів, президент намагається видати хронічний торговельний дефіцит за "фінансову надзвичайну ситуацію", щоб одноосібно встановлювати тарифи без обов’язкового погодження з Конгресом.
Юридичне протистояння через спробу обійти рішення Верховного суду
Позов, поданий до Суду міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, став першою серйозною правовою перешкодою для економічної стратегії Трампа після 20 лютого.
Генеральні прокурори штатів зазначають, що адміністрація маніпулює юридичними термінами, щоб ігнорувати конституційний розподіл влади. Генеральний прокурор Орегону Ден Рейфілд підкреслив, що такі дії є спробою уникнути демократичного контролю над податковою політикою, яка безпосередньо впливає на добробут мільйонів громадян.
Фірмова економічна політика президента Трампа історично непопулярна і коштує американцям, нашому бізнесу та нам як штатам сотень мільярдів доларів
Він також додав: "Це не може продовжуватися лише тому, що кілька адвокатів Трампа знайшли спосіб перекручувати слова та створювати юридичні аргументи".
Реакція Білого дому та економічні наслідки тарифної політики
Адміністрація президента вже відреагувала на позов, заявивши про повну готовність захищати запроваджені заходи в судовому порядку. Речник Білого дому Куш Десаї наголосив, що дії президента спрямовані на захист національних інтересів та виправлення несправедливих торговельних умов.
