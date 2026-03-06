$43.720.26
23:07 • 3606 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 14431 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 20626 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 46710 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 83820 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 47933 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 43020 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 69136 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26108 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49728 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Коаліція з 24 штатів подала судовий позов проти нових глобальних тарифів Трампа

Київ • УНН

 • 86 перегляди

24 штати США, включаючи Каліфорнію та Нью-Йорк, подали позов проти адміністрації Трампа через нові 10% мита на імпорт. Вони стверджують, що президент незаконно використовує Закон про торгівлю 1974 року для обходу рішення Верховного суду.

Коаліція з 24 штатів подала судовий позов проти нових глобальних тарифів Трампа

Група з 24 американських штатів розпочала масштабний судовий процес проти адміністрації президента Дональда Трампа, намагаючись скасувати нещодавно запроваджені 10% мита на імпортні товари. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Позивачі, серед яких Каліфорнія, Нью-Йорк та Орегон, стверджують, що Білий дім незаконно використовує Закон про торгівлю 1974 року для обходу нещодавнього рішення Верховного суду США, яке вже обмежувало подібні економічні заходи. На думку штатів, президент намагається видати хронічний торговельний дефіцит за "фінансову надзвичайну ситуацію", щоб одноосібно встановлювати тарифи без обов’язкового погодження з Конгресом.

Юридичне протистояння через спробу обійти рішення Верховного суду

Позов, поданий до Суду міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, став першою серйозною правовою перешкодою для економічної стратегії Трампа після 20 лютого.

Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%24.02.26, 15:00

Генеральні прокурори штатів зазначають, що адміністрація маніпулює юридичними термінами, щоб ігнорувати конституційний розподіл влади. Генеральний прокурор Орегону Ден Рейфілд підкреслив, що такі дії є спробою уникнути демократичного контролю над податковою політикою, яка безпосередньо впливає на добробут мільйонів громадян.

Фірмова економічна політика президента Трампа історично непопулярна і коштує американцям, нашому бізнесу та нам як штатам сотень мільярдів доларів

– заявив Рейфілд під час пресконференції.

Він також додав: "Це не може продовжуватися лише тому, що кілька адвокатів Трампа знайшли спосіб перекручувати слова та створювати юридичні аргументи".

Реакція Білого дому та економічні наслідки тарифної політики

Адміністрація президента вже відреагувала на позов, заявивши про повну готовність захищати запроваджені заходи в судовому порядку. Речник Білого дому Куш Десаї наголосив, що дії президента спрямовані на захист національних інтересів та виправлення несправедливих торговельних умов.

Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного суду21.02.26, 02:13

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Орегон
Верховний суд США
Конгрес США
Білий дім
Reuters
Каліфорнія
Дональд Трамп
Нью-Йорк