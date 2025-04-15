Верховний суд США

Суд США засудив Трампа до безумовного звільнення у справі зі Стормі Деніелс

Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.