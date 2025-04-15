Верховний суд США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19538 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Попри зусилля DOGE Маска, витрати США зросли при Трампі - WSJ

Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.

Новини Світу • 12 квітня, 08:07 • 3768 перегляди

В адміністрації Трампа пояснили звернення у ВС США частково дозволити обмеження на громадянство за правом народження

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити обмеження на громадянство за правом народження. Указ позбавляє громадянства тих, чиї батьки нелегально перебувають в країні.

Новини Світу • 14 березня, 12:00 • 12319 перегляди

Суд США визнав незаконним звільнення спецпрокурора Трампом

Федеральний суддя у Вашингтоні визнав незаконним звільнення Хемптона Деллінгера з посади голови Офісу спецпрокурора. Трамп не надав обґрунтування для звільнення, що суперечить федеральному законодавству.

Новини Світу • 2 березня, 06:42 • 52203 перегляди

Верховний суддя дозволив США продовжити заморожування виплат іноземної допомоги

Голова Верховного суду США тимчасово заблокував виплату $1,5 млрд USAID за вже виконану роботу. Рішення підтримало директиву Трампа про скорочення витрат США за кордоном.

Політика • 27 лютого, 12:38 • 23018 перегляди

Трамп доручив Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok

Президент США Трамп доручив віце-президенту Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok для уникнення заборони в США. Верховний суд відхилив апеляцію ByteDance, а Трамп створив суверенний фонд для можливого придбання платформи.

Новини Світу • 7 лютого, 20:45 • 32628 перегляди

Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням

Федеральний суддя Дебора Бордман призупинила дію указу Трампа про скасування автоматичного громадянства для новонароджених у США. Суддя визнала указ неконституційним та таким, що порушує 14-ту поправку.

Новини Світу • 6 лютого, 04:10 • 53225 перегляди

Суд у США визнав заборону на продаж зброї людям до 21 року неконституційною

Апеляційний суд США визнав неконституційним федеральний закон, що забороняє купівлю зброї особам до 21 року. Рішення базується на Другій поправці, яка захищає право на зброю для всіх громадян від 18 років.

Новини Світу • 31 січня, 06:11 • 27750 перегляди

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців-антисемітів

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців, які виявляють антисемітизм та беруть участь у незаконних акціях. Документ зобов'яже федеральні відомства посилити боротьбу з антисемітизмом протягом 60 днів.

Новини Світу • 29 січня, 19:08 • 28312 перегляди

День затвердження Державного прапору України та Всесвітній день безробітних: що відзначають 28 січня

28 січня відзначають День затвердження Державного прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних та Всесвітній день безробітних. У 1992 році ВРУ офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ.

Суспільство • 28 січня, 04:30 • 34116 перегляди

Трамп не поклав руку на Біблію під час складання присяги

Під час інавгурації Дональд Трамп не поклав руку на Біблію, коли складав присягу президента США. Меланія Трамп тримала дві Біблії - особисту Трампа та історичну Біблію Лінкольна.

Новини Світу • 21 січня, 01:19 • 106172 перегляди

Розклад інавгурації Трампа: що чекає на американців 20 січня

Об'єднаний комітет Конгресу оприлюднив детальний графік інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Церемонія включатиме присягу, парад та виступи відомих виконавців.

Новини Світу • 20 січня, 08:58 • 37803 перегляди

Трамп розкрив перші кроки після інавгурації: від депортацій до TikTok

Новообраний президент США планує підписати понад 100 указів після вступу на посаду. Серед пріоритетів - масова депортація нелегалів, візит до Лос-Анджелеса та можливе відтермінування заборони TikTok.

Новини Світу • 19 січня, 11:03 • 85358 перегляди

Трамп може надати TikTok додаткові 90 днів для продажу активів у США

Білий дім спростував чутки про негайне закриття TikTok в США, назвавши їх маніпуляцією. Верховний суд залишив в силі вимогу до ByteDance продати активи, а Трамп готовий надати компанії додатковий час.

Новини Світу • 18 січня, 21:56 • 32609 перегляди

TikTok може зникнути в США через два дні: що відбувається з популярним додатком

Верховний суд США дав TikTok два дні на передачу контролю від ByteDance американському власнику. У разі невиконання вимоги, сервіс з аудиторією 170 млн користувачів буде заблокований у США.

Новини Світу • 18 січня, 04:02 • 32370 перегляди

Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok

Верховний суд США відхилив апеляцію ByteDance, дозволивши забороні TikTok набути чинності з неділі. Рішення щодо майбутнього додатку залежатиме від новообраного президента Дональда Трампа.

Новини Світу • 17 січня, 15:46 • 29681 перегляди

TikTok проспонсорує вечірку з нагоди інавгурації Трампа - Politico

TikTok організовує вечірку Power 30 Awards для інфлюенсерів, які підтримували Трампа під час виборів. Захід відбудеться в останній день терміну, коли компанія має відокремитися від китайського власника.

Новини Світу • 17 січня, 14:23 • 26603 перегляди

TikTok готується припинити роботу в США 19 січня - Reuters

TikTok планує припинити роботу в США 19 січня, якщо Верховний суд не скасує заборону. Користувачі отримають повідомлення про блокування та можливість завантажити свої дані.

Новини з соцмереж • 15 січня, 20:29 • 25575 перегляди

Був би визнаний винним, але обраний президентом: Трамп уникнув звинувачень через перемогу на виборах - спецпрокурор США

Спецпрокурор Джек Сміт заявив, що докази були достатніми для засудження Трампа за спробу скасувати результати виборів 2020 року. Справу закрито через обрання Трампа президентом та конституційний імунітет.

Новини Світу • 14 січня, 09:44 • 22987 перегляди

Китай розглядає можливість продажу TikTok Ілону Маску - Bloomberg

Китайські чиновники оцінюють варіант продажу американських операцій TikTok Ілону Маску, якщо компанія програє судовий процес. Потенційна угода може включати інтеграцію з платформою X та використання даних для xAI.

Новини Світу • 14 січня, 06:19 • 28883 перегляди

Apple відхилила пропозицію акціонерів щодо скасування Diversity, Equity, and Inclusion

Рада директорів Apple відмовилася припинити програми Diversity, Equity, and Inclusion, незважаючи на тиск акціонерів. Компанія підкреслила важливість політики рівних можливостей та її відповідність законодавству.

Новини Світу • 12 січня, 04:23 • 32683 перегляди

Верховний суд США розглядає справу про заборону TikTok: що загрожує компанії

Верховний суд США почав слухання щодо закону про примусовий продаж TikTok через загрози нацбезпеці. Китайська компанія ByteDance має продати платформу до 19 січня, або її діяльність у США буде припинена.

Новини Світу • 11 січня, 23:46 • 25597 перегляди

Верховний суд США найімовірніше підтримає заборону TikTok: подробиці

Більшість суддів Верховного суду США схиляються до підтримки закону про заборону TikTok через зв'язки з Китаєм. Заборона може набути чинності з 19 січня 2025 року, якщо ByteDance не продасть додаток.

Новини Світу • 11 січня, 02:39 • 72889 перегляди

Суд США засудив Трампа до безумовного звільнення у справі зі Стормі Деніелс

Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.

Новини Світу • 10 січня, 16:19 • 33956 перегляди

Трампу відмовили: Верховний суд відхилив прохання про відтермінування вироку

Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив прохання Трампа відтермінувати вирок у справі про виплати Стормі Деніелс. Рішення суду штату Нью-Йорк буде оголошено в п'ятницю.

Новини Світу • 10 січня, 07:58 • 26224 перегляди

Суд Нью-Йорка відмовив Трампу у відтермінуванні вироку перед інавгурацією

Апеляційний суд Нью-Йорка відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про хабарі за мовчання. Винесення вироку відбудеться в п'ятницю, за 10 днів до його інавгурації.

Новини Світу • 7 січня, 20:02 • 21748 перегляди

Трамп просить Верховний суд призупинити заборону TikTok

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням призупинити заборону TikTok до 2025 року. Він стверджує, що зможе знайти політичне рішення питання після інавгурації, використовуючи свої "видатні навички в укладанні угод".

Політика • 28 грудня, 03:13 • 67245 перегляди

Суддя відмовився скасувати засудження Трампа за підкуп акторки

Суддя Хуан Мерчан відмовив адвокатам Трампа у скасуванні вироку щодо підкупу порнозірки у 2016 році. Аргументи захисту про президентський імунітет та перешкоджання виконавчій владі були відхилені.

Новини Світу • 17 грудня, 04:39 • 20518 перегляди

TikTok може зникнути в США через місяць: суд відхилив апеляцію ByteDance

Апеляційний суд США відмовився призупинити заборону TikTok, яка набуде чинності 19 січня 2025 року. ByteDance має продати додаток, інакше його видалять з американських магазинів додатків.

Новини Світу • 14 грудня, 07:39 • 20595 перегляди

Потенційний покупець TikTok у США розкрив плани на майбутнє платформи

Френк Маккорт заявив про готовність придбати американський TikTok за 20 млрд доларів від інвесторів. Бізнесмен планує впровадити децентралізований протокол та зберегти рекламу в додатку.

Новини Світу • 13 грудня, 14:52 • 16516 перегляди

Останню кримінальну справу спецпрокурора проти Трампа припинили

Апеляційний суд США припинив останню федеральну кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів. Справу закрито з правом відновлення після завершення його другого президентського терміну.

Новини Світу • 27 листопада, 06:53 • 14872 перегляди