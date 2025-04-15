Верховний суд США

Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.
Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити обмеження на громадянство за правом народження. Указ позбавляє громадянства тих, чиї батьки нелегально перебувають в країні.
Федеральний суддя у Вашингтоні визнав незаконним звільнення Хемптона Деллінгера з посади голови Офісу спецпрокурора. Трамп не надав обґрунтування для звільнення, що суперечить федеральному законодавству.
Голова Верховного суду США тимчасово заблокував виплату $1,5 млрд USAID за вже виконану роботу. Рішення підтримало директиву Трампа про скорочення витрат США за кордоном.
Президент США Трамп доручив віце-президенту Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok для уникнення заборони в США. Верховний суд відхилив апеляцію ByteDance, а Трамп створив суверенний фонд для можливого придбання платформи.
Федеральний суддя Дебора Бордман призупинила дію указу Трампа про скасування автоматичного громадянства для новонароджених у США. Суддя визнала указ неконституційним та таким, що порушує 14-ту поправку.
Апеляційний суд США визнав неконституційним федеральний закон, що забороняє купівлю зброї особам до 21 року. Рішення базується на Другій поправці, яка захищає право на зброю для всіх громадян від 18 років.
Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців, які виявляють антисемітизм та беруть участь у незаконних акціях. Документ зобов'яже федеральні відомства посилити боротьбу з антисемітизмом протягом 60 днів.
28 січня відзначають День затвердження Державного прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних та Всесвітній день безробітних. У 1992 році ВРУ офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ.
Під час інавгурації Дональд Трамп не поклав руку на Біблію, коли складав присягу президента США. Меланія Трамп тримала дві Біблії - особисту Трампа та історичну Біблію Лінкольна.
Об'єднаний комітет Конгресу оприлюднив детальний графік інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Церемонія включатиме присягу, парад та виступи відомих виконавців.
Новообраний президент США планує підписати понад 100 указів після вступу на посаду. Серед пріоритетів - масова депортація нелегалів, візит до Лос-Анджелеса та можливе відтермінування заборони TikTok.
Білий дім спростував чутки про негайне закриття TikTok в США, назвавши їх маніпуляцією. Верховний суд залишив в силі вимогу до ByteDance продати активи, а Трамп готовий надати компанії додатковий час.
Верховний суд США дав TikTok два дні на передачу контролю від ByteDance американському власнику. У разі невиконання вимоги, сервіс з аудиторією 170 млн користувачів буде заблокований у США.
Верховний суд США відхилив апеляцію ByteDance, дозволивши забороні TikTok набути чинності з неділі. Рішення щодо майбутнього додатку залежатиме від новообраного президента Дональда Трампа.
TikTok організовує вечірку Power 30 Awards для інфлюенсерів, які підтримували Трампа під час виборів. Захід відбудеться в останній день терміну, коли компанія має відокремитися від китайського власника.
TikTok планує припинити роботу в США 19 січня, якщо Верховний суд не скасує заборону. Користувачі отримають повідомлення про блокування та можливість завантажити свої дані.
Спецпрокурор Джек Сміт заявив, що докази були достатніми для засудження Трампа за спробу скасувати результати виборів 2020 року. Справу закрито через обрання Трампа президентом та конституційний імунітет.
Китайські чиновники оцінюють варіант продажу американських операцій TikTok Ілону Маску, якщо компанія програє судовий процес. Потенційна угода може включати інтеграцію з платформою X та використання даних для xAI.
Рада директорів Apple відмовилася припинити програми Diversity, Equity, and Inclusion, незважаючи на тиск акціонерів. Компанія підкреслила важливість політики рівних можливостей та її відповідність законодавству.
Верховний суд США почав слухання щодо закону про примусовий продаж TikTok через загрози нацбезпеці. Китайська компанія ByteDance має продати платформу до 19 січня, або її діяльність у США буде припинена.
Більшість суддів Верховного суду США схиляються до підтримки закону про заборону TikTok через зв'язки з Китаєм. Заборона може набути чинності з 19 січня 2025 року, якщо ByteDance не продасть додаток.
Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.
Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив прохання Трампа відтермінувати вирок у справі про виплати Стормі Деніелс. Рішення суду штату Нью-Йорк буде оголошено в п'ятницю.
Апеляційний суд Нью-Йорка відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про хабарі за мовчання. Винесення вироку відбудеться в п'ятницю, за 10 днів до його інавгурації.
Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням призупинити заборону TikTok до 2025 року. Він стверджує, що зможе знайти політичне рішення питання після інавгурації, використовуючи свої "видатні навички в укладанні угод".
Суддя Хуан Мерчан відмовив адвокатам Трампа у скасуванні вироку щодо підкупу порнозірки у 2016 році. Аргументи захисту про президентський імунітет та перешкоджання виконавчій владі були відхилені.
Апеляційний суд США відмовився призупинити заборону TikTok, яка набуде чинності 19 січня 2025 року. ByteDance має продати додаток, інакше його видалять з американських магазинів додатків.
Френк Маккорт заявив про готовність придбати американський TikTok за 20 млрд доларів від інвесторів. Бізнесмен планує впровадити децентралізований протокол та зберегти рекламу в додатку.
Апеляційний суд США припинив останню федеральну кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів. Справу закрито з правом відновлення після завершення його другого президентського терміну.