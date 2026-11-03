Трамп звернувся до Верховного суду США з вимогою заблокувати близько 20 тисяч бюлетенів у Каліфорнії
Київ • УНН
Адміністрація Трампа оскаржила підрахунок близько 20 тисяч поштових бюлетенів у Каліфорнії. Суди двох інстанцій уже відхилили вимогу.
Адміністрація президента США Дональда Трампа подала екстрену апеляцію до Верховного суду, вимагаючи тимчасово не враховувати близько 20 тисяч поштових бюлетенів у Каліфорнії напередодні проміжних виборів. Раніше цю вимогу відхилили суди двох інстанцій, повідомляє Yle з посиланням на AP і Reuters, пише УНН.
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Міністерство юстиції США стверджує, що частина бюлетенів могла надійти від осіб, які не мають американського громадянства. Відомство вимагає перевірити статус цих виборців перед підрахунком голосів.
Водночас влада Каліфорнії заявляє, що список підозрілих виборців є ненадійним і може містити дані багатьох громадян США.
Суди вже двічі відхилили вимоги адміністрації Трампа
Окружний суд раніше попередив, що блокування бюлетенів може позбавити законного права голосу американських громадян. Згодом апеляційний суд також відмовив адміністрації президента.
Тепер Мін'юст просить Верховний суд тимчасово відокремити спірні бюлетені від решти голосів.
У Каліфорнії зареєстровано близько 23 млн виборців, яким надсилають бюлетені поштою. Голосування триває з початку жовтня, а сотні тисяч бюлетенів уже надійшли до виборчих органів.
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