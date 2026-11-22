У німецькій Баварії під час богослужіння в каплиці 19 людей отруїлися чадним газом, причому четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на екстрені служби, пише УНН.

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Інцидент стався у муніципалітеті Бад-Грененбах, що в регіоні Альгау. Під час релігійної служби в каплиці Рінгайзенхауса кілька відвідувачів раптово знепритомніли, після чого богослужіння негайно перервали та викликали рятувальників.

Усіх 19 постраждалих госпіталізували. За інформацією диспетчерського центру екстрених служб, стан чотирьох людей оцінюють як тяжкий.

Причини масового отруєння з'ясовує поліція

Попередньо повідомляється, що витік чадного газу міг бути пов'язаний із несправністю системи опалення каплиці. Водночас у поліції наголошують, що точну причину інциденту ще не встановили.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучили значні сили рятувальників, пожежників та правоохоронців.

Богослужіння в каплиці проводило Священницьке братство святого Петра. Обставини витоку небезпечного газу та причини несправності обладнання встановлюють відповідні служби.

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