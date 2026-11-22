російські війська атакують магістральні лінії електропередач, якими електроенергія з атомних електростанцій надходить до споживачів. Зокрема, пошкоджень зазнали мережі, пов'язані з передачею електроенергії від Південноукраїнської АЕС, через що в Одесі та прилеглих районах виник гострий дефіцит електропостачання. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

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Через пошкодження високовольтних мереж енергетики наразі не можуть передати до Одеси та навколишніх населених пунктів достатній обсяг електроенергії.

Фахівці працювали над усуненням наслідків російських атак упродовж усієї ночі. Вранці їм вдалося частково відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас значна частина побутових споживачів досі відчуває серйозні проблеми зі світлом.

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В "Укренерго" зазначили, що ремонтні бригади продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути електроенергію в оселі мешканців Одеси та прилеглих районів.

Ситуацію ускладнюють пошкодження магістральних ліній, які забезпечують передачу потужності від електростанцій до регіону.

Наразі першочерговим завданням залишається стабілізація електропостачання критичної інфраструктури та поступове відновлення живлення населення.

Точні терміни повного відновлення електропостачання поки не повідомляють.

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