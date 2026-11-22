Міжнародна група науковців встановила, що приблизно 1600 років тому до південної Скандинавії відбулася масштабна міграція населення з території сучасної Північної Німеччини та Південної Ютландії. Дослідники припускають, що переселенці могли відіграти важливу роль у формуванні культури та мови майбутніх вікінгів. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24 та дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature.

Деталі

Міжнародна команда дослідників проаналізувала тисячі зразків стародавньої ДНК, щоб простежити міграційні процеси та зміни генетичного складу населення Європи. Загалом науковці зібрали дані про 4721 стародавній геном, зокрема 712 нових генетичних послідовностей. Після перевірки якості до основного аналізу увійшли 4587 зразків.

Результати показали, що приблизно у IV–VI століттях нашої ери генетичний склад населення Данії та південної Швеції зазнав суттєвих змін. Це збігається з періодом Великого переселення народів, коли Європою переміщувалися численні германські та інші племена. За висновками дослідників, значна частина нового населення могла походити з територій сучасної Північної Німеччини та південної частини Ютландського півострова. Міграційні процеси охопили територію Данії, шведський регіон Сконе та інші райони південної Скандинавії.

Професор археології Гетеборзького університету Крістіан Крістіансен зазначив, що переселення супроводжувалося не лише масштабними демографічними змінами, а й поширенням нових культурних і релігійних традицій. На його думку, мігранти могли принести до Скандинавії релігійні уявлення, в яких центральне місце посідав бог Одін, а також елементи матеріальної культури, що сформувалися під впливом гунів.

Водночас науковці наголошують, що генетичні дані самі по собі не дозволяють встановити релігійні вірування стародавнього населення. Такі висновки ґрунтуються на поєднанні генетичних, археологічних та історичних свідчень.

Як відкриття пов'язане з вікінгами

Дослідники звертають увагу, що виявлена міграція відбулася за кілька століть до початку епохи вікінгів, яку зазвичай датують приблизно 750–1050 роками нашої ери. Отримані результати свідчать, що переселенці з території сучасної Німеччини могли зробити значний внесок у формування населення, з якого згодом виникло суспільство вікінгів. Крім того, вчені виявили генетичні зв'язки між населенням південної Скандинавії та германськими групами, які переселялися на Британські острови. Це може допомогти пояснити мовні та культурні подібності між ранньосередньовічними скандинавами й англосаксами.

Також дослідження показало, що демографічні процеси в різних частинах Скандинавії відрізнялися. Зокрема, населення Норвегії зберігало значно більшу генетичну спадкоємність від залізної доби до епохи вікінгів.

Крім того, науковці встановили, що приблизно 4000 років тому до Скандинавії відбулася ще одна велика міграція, яка могла бути пов'язана з поширенням ранніх форм германських мов.

Автори роботи підкреслюють, що результати не означають, ніби всі вікінги походили з території сучасної Німеччини. Натомість вони підтверджують складну історію формування скандинавського населення, на яку впливали численні міграційні хвилі. Відповідне дослідження під назвою Tracing the spread of Germanic languages using ancient genomics опублікували в журналі Nature. Його результати також представив Гетеборзький університет у листопаді 2026 року.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що вчені знайшли у данських скарбах найстарішу згадку про скандинавського бога Одіна.