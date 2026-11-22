Українські сили протиповітряної оборони наразі перехоплюють від 95% до 99% звичайних російських ударних безпілотників. Водночас росія намагається наростити виробництво реактивних дронів, які становлять додаткову загрозу. Про це в ефірі телемарафону повідомив авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінце, пише УНН.

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За словами експерта, під час останньої масованої атаки українські захисники змогли перехопити майже всі повітряні цілі

Такий результат свідчить про високий рівень ефективності протидії звичайним ударним безпілотникам. Однак російська армія продовжує розвивати інші типи дронів.

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Долінце зазначив, що москва прагне суттєво збільшити обсяги виготовлення реактивних БпЛА.

В останню атаку було перехоплено майже 99% всіх цілей. Якщо говорити про реактивні дрони, то ворог намагається наростити випуск цих платформ – розповів експерт.

За його словами, росія планувала до кінця року вийти на виробництво щонайменше 3000 реактивних безпілотників щомісяця.

Водночас Долінце наголосив, що наразі невідомо, чи має російська промисловість достатньо можливостей для досягнення таких показників.

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