Український боксер Олександр Усик пояснив, що в підлітковому віці гумор був для нього формою захисту від хейту, а згодом перетворився на дієвий інструмент у житті та на пресконференціях. Боксер також зізнався, що знаменитий вислів "don't push the horses", сказаний напередодні бою проти Даніеля Дюбуа, він перейняв у коміка та блогера "Васі Харизми". Про це Усик розповів YouTube-каналу Bet it Drives Show, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, як Усик "видає" свої фрази, та звідки пішов такий гумор, боксер відповів: "З дитинства. Я думав, що це спочатку форма захисту була. У підлітковому віці з прізвищем Усик, з такими зубами як у мене, і з певними якимось недоліками життя, які є, у мою адресу було багато хейту. Та і по сьогоднішній день".

Усик зазначив, що весь хейт він перетворив "на паливо, яке йому допомагає".

"Колись я думав, що я якось їм відповім, як дам здачі. На сьогодні я розумію, що ці всі люди мені допомогли у житті стати тим, ким я є. На сьогодні я розумію, що гумор дуже сильно допомагає у житті, виходити з якихось ситуацій, чи заходити в них. От з тим же "don't push the horses", воно було не те, що воно заплановано… я спілкуюся з цим нашим хлопчиком - "Васьою Харизмою". Я от почув, коли вони десь це сказали, я такий: "Вау, так це ж балдьожна така фраза, яку можна буде використати, але треба, щоб це було дуже-дуже вчасно, і у правильному місці", - сказав Усик.

Боксер розповів, що перед боєм з Даніелем Дюбуа, тренер англійця почав казати: "Та слухайте, зараз ми знесемо Усика, і все таке", Усик зазначив, що відчув, що треба сказати щось подібне.

"Один раз сказав. Він: "Я не чую". Все, все. А потім, після бою, десь може через місяць, він присилає відео для мене і каже: "Тепер я зрозумів, що Усик мав на увазі", - розповів боксер.

Зазначимо, легендарну фразу "don't push the horses" Усик сказав перед боєм із Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тренер Дюбуа не зрозумів, що сказав Усик та перепитав тричі, після чого сказав: "Мені потрібен перекладач".

"Завдяки мені цю фразу знає абсолютний чемпіон світу з боксу,а завдяки чемпіону фразу знає весь світ", - написав "Вася Харизма" в Instagram.

Хто такий "Вася Харизма"

"Вася Харизма" (справжнє ім’я Василь Копчук) – український комік та блогер, який 5 разів виграв у шоу "Розсміши коміка". Саме він є автором легендарної фрази "don't push the horses".

Окрім того, Василь запам’ятався у мережі, коли будучи студентом, телефонував мамі, щоб дізнатися, "хто кладе голубці у пакет з під чіпсів".

Василь розповідав, що саме через ці голубці, які потекли у сумці, після чого вона почала смердіти, його висадили з маршрутки.

Нагадаємо

У квітні Олександр Усик та Ріко Верховен зустрілися на пресконференції. Під час пресконференції, ведучий звернувся до Хірна: "Ви працювали з Олександром Усиком досить багато разів як його промоутер, він також кілька разів розбивав вам серце, тож обережно підбирайте слова, бо Ріко Верховен - велика людина, і він зараз знаходиться на відстані витягнутої руки від вас, але які головні питання щодо цього поєдинку ви маєте на думці?".

На що Усик втрутився і у саркастичній манері сказав: "Be careful (будь обережним - ред.), братан", на що промоутер Верховена відповів: "Я знаю".