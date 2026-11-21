Концерн Mercedes-Benz продасть один зі своїх легендарних експериментальних автомобілів C 111. Торги відбудуться 3 лютого 2027 року в Парижі, у будівлі Лувру. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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На аукціон виставлять Mercedes-Benz C 111-II, випущений у серпні 1970 року. Автомобіль оснащений чотирисекційним роторним двигуном Ванкеля потужністю 350 кінських сил. За даними Mercedes, його максимальна швидкість сягає 300 км/год.

Модель вирізняється пластиковим кузовом, дверима типу "крило чайки" та рідкісним забарвленням Weißherbst. Пробіг автомобіля становить близько 25 тисяч кілометрів. У салоні збереглися спортивні сидіння з візерунком "гусяча лапка", чотириспицеве кермо та радіоприймач Becker.

Оцінити майбутню вартість автомобіля складно, адже раніше C 111 не продавали на публічних торгах, тому аукціоністи не мають зіставних результатів. Для порівняння, у 2022 році Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé продали за 135 мільйонів євро, встановивши рекорд вартості автомобілів на аукціонах.

Зазначається, що досі компанія не виставляла ці автомобілі на публічний продаж, хоча після прем'єри моделі у 1969 році шанувальники марки, за повідомленнями, надсилали до Штутгарта навіть незаповнені чеки, сподіваючись придбати автомобіль.

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