Концерн Mercedes-Benz продаст один из своих легендарных экспериментальных автомобилей C 111. Торги состоятся 3 февраля 2027 года в Париже, в здании Лувра. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

На аукцион выставят Mercedes-Benz C 111-II, выпущенный в августе 1970 года. Автомобиль оснащён четырёхсекционным роторным двигателем Ванкеля мощностью 350 лошадиных сил. По данным Mercedes, его максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Модель отличается пластиковым кузовом, дверями типа «крыло чайки» и редкой окраской Weißherbst. Пробег автомобиля составляет около 25 тысяч километров. В салоне сохранились спортивные сиденья с узором «гусиная лапка», четырёхспицевый руль и радиоприёмник Becker.

Оценить будущую стоимость автомобиля сложно, поскольку ранее C 111 не продавали на публичных торгах, поэтому у аукционистов нет сопоставимых результатов. Для сравнения, в 2022 году Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé продали за 135 миллионов евро, установив рекорд стоимости автомобилей на аукционах.

Отмечается, что до сих пор компания не выставляла эти автомобили на публичную продажу, хотя после премьеры модели в 1969 году поклонники марки, по сообщениям, отправляли в Штутгарт даже незаполненные чеки, надеясь приобрести автомобиль.

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