9К720 Искандер

В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.
Ночью 8 апреля россияне атаковали Украину ракетой «Искандер-М» и 46 «Shahed». Сбито 9 БпЛА, 31 имитатор потерян локационно. Пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.
Силы ПВО сбили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Shahed". Под ударом были Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.
В Украине день траура по погибшим в Кривом Роге. Количество пострадавших возросло до 75, 37 из них в больницах, 19 в тяжелом состоянии, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74, среди них есть дети. На стационарном лечении остаются 37 человек, пятеро из них – дети.
В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.
Россия ударила по Кривому Рогу кассетной ракетой, убив 18 человек, среди которых 9 детей. МИД Украины назвал это сигналом Москвы Вашингтону.
Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 72, почти половина в больнице. Ранее россияне ударили по городу баллистической ракетой, погибли 19 человек.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
В Кривом Роге объявлены дни траура с 7 по 9 апреля из-за массового убийства мирных жителей 4 апреля. россияне убили 19 человек, среди которых 9 детей, нанеся баллистические удары.
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибло 18 человек, среди которых 9 детей. Еще 56 человек получили ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА.
российские дроны атаковали Кривой Рог, вызвав пожар. Огонь охватил жилые дома и объекты инфраструктуры в частном секторе города.
В результате вражеской атаки по Кривому Рогу пострадали 42 человека, среди них двое детей в тяжелом состоянии. Повреждены дома и учебные заведения, возникли пожары.
Количество жертв в Кривом Роге возросло до 16, среди них 6 детей, 40 раненых. Россияне ударили по городу кассетной баллистической ракетой Искандер.
Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой Искандер. Разворачивается штаб помощи людям в ближайшей школе.
Двум российским генералам сообщено о подозрении в отдаче приказа об ударе по драмтеатру в Чернигове. В результате атаки погибли люди, среди которых ребенок, и много раненых.
Ночью 31 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 131 ударным БпЛА. Сбито 57 «шахедов», 45 имитаторов потеряно. Под ударом были Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.
В марте 2025 года украинская ПВО уничтожила 4043 воздушные цели, включая ракеты, ударные и разведывательные БПЛА. Авиация Сил обороны нанесла удары по позициям противника.
Ночью 27 марта РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 86 ударными БпЛА. Сбиты 42 "Shahed", 26 имитаторов потеряны, пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.
В ночь на 25 марта 2025 года рф атаковала Украину «Искандером-М» и 139 «Shahed». Сбито 78 вражеских БпЛА, пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Киевская, Черкасская и Одесская области.
Военно-морские силы ВСУ прокомментировали возможное прекращение огня в море. Обстрелы Украины осуществляются из Крыма ракетами и дронами, а не только с кораблей.
Украина не будет бить по энергообъектам рф, если россия прекратит обстрелы украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул необходимость контроля со стороны США за этими ударами.
Ночью 19 марта 2025 года россия атаковала Украину ракетами и 145 «Shahed» и другими дронами. Сбито 72 БПЛА в разных областях, 56 беспилотников-имитаторов потеряно, пострадали шесть областей.
В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы тревоги.
Ночью 13 марта россияне атаковали Украину ракетой и дронами. Силы ПВО сбили 74 вражеские цели в 11 областях, но есть попадания в 7 регионах.
В ночь на 12 марта 2025 года рф ударила тремя ракетами «Искандер-М» по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковала 133 «Шахедами». Сбито 98 БпЛА в 15 областях.
Россия осуществила массированную атаку с использованием баллистической ракеты "Искандер-М" и 126 БПЛА различных типов. Силы обороны Украины сбили ракету и 79 дронов, атака затронула 5 областей.