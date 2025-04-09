9К720 Искандер

Генералам рф объявили подозрение за удар "Искандером" по драмтеатру в Чернигове

Двум российским генералам сообщено о подозрении в отдаче приказа об ударе по драмтеатру в Чернигове. В результате атаки погибли люди, среди которых ребенок, и много раненых.