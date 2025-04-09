9К720 Искандер

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29045 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 43536 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия ударила баллистикой и КАБами по Харьковской области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.

Общество • 8 апреля, 07:30 • 7838 просмотра

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 46 беспилотниками: сбито 9 дронов, 31 - не достиг целей

Ночью 8 апреля россияне атаковали Украину ракетой «Искандер-М» и 46 «Shahed». Сбито 9 БпЛА, 31 имитатор потерян локационно. Пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Война • 8 апреля, 05:19 • 5260 просмотра

рф модернизирует "шахеды" и баллистические ракеты - Игнат

россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.

Война • 6 апреля, 12:07 • 18619 просмотра

рф атаковала Украину 23 ракетами и 109 дронами: сбито более 50 воздушных целей

Силы ПВО сбили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Shahed". Под ударом были Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Война • 6 апреля, 07:44 • 15169 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

В Украине день траура по погибшим в Кривом Роге. Количество пострадавших возросло до 75, 37 из них в больницах, 19 в тяжелом состоянии, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

Общество • 6 апреля, 06:12 • 298578 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.

Война • 5 апреля, 18:06 • 13770 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74, среди них есть дети. На стационарном лечении остаются 37 человек, пятеро из них – дети.

Общество • 5 апреля, 17:45 • 14012 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Война • 5 апреля, 16:08 • 19351 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

Россия ударила по Кривому Рогу кассетной ракетой, убив 18 человек, среди которых 9 детей. МИД Украины назвал это сигналом Москвы Вашингтону.

Война • 5 апреля, 15:20 • 57023 просмотра

В Кривом Роге уже 72 пострадавших от удара рф, многие в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 72, почти половина в больнице. Ранее россияне ударили по городу баллистической ракетой, погибли 19 человек.

Война • 5 апреля, 11:20 • 15274 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.

Война • 5 апреля, 08:12 • 287832 просмотра

В Кривом Роге объявлен траур 7-9 апреля из-за теракта 4 апреля

В Кривом Роге объявлены дни траура с 7 по 9 апреля из-за массового убийства мирных жителей 4 апреля. россияне убили 19 человек, среди которых 9 детей, нанеся баллистические удары.

Война • 5 апреля, 06:31 • 11837 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибло 18 человек, среди которых 9 детей. Еще 56 человек получили ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Война • 4 апреля, 22:16 • 24596 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

российские дроны атаковали Кривой Рог, вызвав пожар. Огонь охватил жилые дома и объекты инфраструктуры в частном секторе города.

Война • 4 апреля, 21:21 • 13321 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

В результате вражеской атаки по Кривому Рогу пострадали 42 человека, среди них двое детей в тяжелом состоянии. Повреждены дома и учебные заведения, возникли пожары.

Война • 4 апреля, 20:41 • 12269 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

Количество жертв в Кривом Роге возросло до 16, среди них 6 детей, 40 раненых. Россияне ударили по городу кассетной баллистической ракетой Искандер.

Война • 4 апреля, 19:01 • 12234 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой Искандер. Разворачивается штаб помощи людям в ближайшей школе.

Война • 4 апреля, 18:13 • 20364 просмотра

Генералам рф объявили подозрение за удар "Искандером" по драмтеатру в Чернигове

Двум российским генералам сообщено о подозрении в отдаче приказа об ударе по драмтеатру в Чернигове. В результате атаки погибли люди, среди которых ребенок, и много раненых.

Война • 31 марта, 11:41 • 29234 просмотра

россия атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами" и 131 дроном: 57 беспилотников сбили

Ночью 31 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 131 ударным БпЛА. Сбито 57 «шахедов», 45 имитаторов потеряно. Под ударом были Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.

Война • 31 марта, 06:15 • 17719 просмотра

ПВО Украины в марте уничтожила более 4000 воздушных целей в марте - ПС ВСУ

В марте 2025 года украинская ПВО уничтожила 4043 воздушные цели, включая ракеты, ударные и разведывательные БПЛА. Авиация Сил обороны нанесла удары по позициям противника.

Война • 30 марта, 12:20 • 51121 просмотра

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 86 беспилотниками: 42 дрона сбиты

Ночью 27 марта РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 86 ударными БпЛА. Сбиты 42 "Shahed", 26 имитаторов потеряны, пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.

Война • 27 марта, 07:28 • 36838 просмотра

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 139 дронами: 78 беспилотников сбито

В ночь на 25 марта 2025 года рф атаковала Украину «Искандером-М» и 139 «Shahed». Сбито 78 вражеских БпЛА, пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Киевская, Черкасская и Одесская области.

Война • 25 марта, 07:09 • 30178 просмотра

Что означает прекращение огня в море: ответ ВМС

Военно-морские силы ВСУ прокомментировали возможное прекращение огня в море. Обстрелы Украины осуществляются из Крыма ракетами и дронами, а не только с кораблей.

Война • 24 марта, 22:59 • 15056 просмотра

При каких условиях Украина прекратит удары по энергетике рф: Президент разъяснил

Украина не будет бить по энергообъектам рф, если россия прекратит обстрелы украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул необходимость контроля со стороны США за этими ударами.

Война • 19 марта, 11:04 • 49178 просмотра

рф атаковала Украину баллистикой и 145 беспилотниками: сбито 72 дрона

Ночью 19 марта 2025 года россия атаковала Украину ракетами и 145 «Shahed» и другими дронами. Сбито 72 БПЛА в разных областях, 56 беспилотников-имитаторов потеряно, пострадали шесть областей.

Война • 19 марта, 06:19 • 14230 просмотра

ПВО сбила 130 Shahed из 178 выпущенных врагом по 13 областям Украины

В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.

Война • 15 марта, 07:03 • 30648 просмотра

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы тревоги.

Война • 13 марта, 10:45 • 20807 просмотра

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 117 беспилотниками: сбито 74 дрона

Ночью 13 марта россияне атаковали Украину ракетой и дронами. Силы ПВО сбили 74 вражеские цели в 11 областях, но есть попадания в 7 регионах.

Война • 13 марта, 07:18 • 20298 просмотра

рф атаковала Украину тремя баллистическими "Искандерами" и 133 беспилотниками: сбито 98 дронов

В ночь на 12 марта 2025 года рф ударила тремя ракетами «Искандер-М» по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковала 133 «Шахедами». Сбито 98 БпЛА в 15 областях.

Война • 12 марта, 07:39 • 27126 просмотра

рф запустила баллистический "Искандер" и 126 дронов по Украине ночью: сбита ракета и 79 беспилотников

Россия осуществила массированную атаку с использованием баллистической ракеты "Искандер-М" и 126 БПЛА различных типов. Силы обороны Украины сбили ракету и 79 дронов, атака затронула 5 областей.

Война • 11 марта, 06:09 • 18926 просмотра