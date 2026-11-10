На железнодорожном мосту в рф обрушился пролёт: могут ли быть причастны партизаны

Утром во вторник, 10 ноября, в архангельской области россии обрушилась часть железнодорожного моста через реку виледь. В результате с рельсов сошли вагоны грузового поезда, движение на участке приостановили. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Детали

Инцидент произошел неподалеку от города котлас, пострадавших нет. Были задержаны восемь пассажирских поездов. Пассажиров из Котласа до станции Виледь планируют доставлять автобусами, для дальнейшего движения подготовлены резервные поезда.

Как сообщают российские "медиа", точные причины падения части моста в настоящее время выясняются. В то же время Telegram-канал "єРадар | Воздушная тревога" сообщает, что мост мог быть взорван партизанами.

Дополнительно

Данный мост расположен на железнодорожной магистрали котлас - воркута, которая соединяет центральные регионы россии с республикой коми и северными районами страны.

Напомним

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