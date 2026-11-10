На залізничному мосту в рф обвалився проліт: чи можуть бути дотичні партизани

Вранці у вівторок, 10 листопада, у архангельскій області росії обвалилася частина залізничного мосту через річку віледь. Через це з рельсів зійшли вагони вантажного поїзда, рух на ділянці призупинили. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

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Інцидент стався неподалік від міста котлас, постраждалих нема. Було затримано вісім пасажирських поїздів. Пасажирів із котласа до станції віледь планують доставляти автобусами, для подальшого руху підготовлено резервні поїзди.

Як повідомляють російські "медіа", точні причини падіння частини мосту наразі з’ясовуються. Водночас Telegram-канал "єРадар | Повітряна тривога" повідомляє, що міст міг був підірваний партизанами.

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Даний міст розташований на залізничній магістралі котлас - воркута, яка з'єднує центральні регіони росії з республікою комі та північними районами країни.

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У російському місті орел під атакою опинився завод "Протон", компоненти його виробництва використовуються у ракетах "Іскандер-М" та комплексах "Панцир-С1".