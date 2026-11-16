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17 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла

Київ • УНН

 • 5736 перегляди

Укренерго запровадить графіки для промисловості та всіх споживачів у низці областей. Відключення триватимуть від 4 до 12 годин.

17 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла

Завтра в низці областей України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1 до 3 черг, передає УНН.

Як 17 листопада діятимуть планові відключення електроенергії: 

• для промисловості  –  графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Зауважимо, одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців 

- повідомили в Укренерго.

"Шостий блекаут за останні два тижні" - Дніпро знеструмлений після атак рф16.11.26, 19:00 • 13304 перегляди

Антоніна Туманова

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна