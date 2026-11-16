17 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
Укренерго запровадить графіки для промисловості та всіх споживачів у низці областей. Відключення триватимуть від 4 до 12 годин.
Завтра в низці областей України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1 до 3 черг, передає УНН.
Як 17 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Зауважимо, одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.
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