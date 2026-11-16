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"Шостий блекаут за останні два тижні" - Дніпро знеструмлений після атак рф

Київ • УНН

 • 3444 перегляди

Після російського удару Дніпро повністю залишився без світла, пошкоджено будинки й підприємства. Загинули двоє людей, восьмеро поранені.

"Шостий блекаут за останні два тижні" - Дніпро знеструмлений після атак рф
Фото ілюстративне

Після атаки на енергооб’єкти області Дніпро повністю знеструмлений. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, "фактично це шостий блекаут за останні два тижні", передає УНН.

Ситуація у Дніпрі особливо складна

"Укренерго" повідомило про масштабні знеструмлення після російських ударів по енергетиці. Особливо складна ситуація в Дніпрі.

Після атаки на енергооб’єкти області Дніпро повністю знеструмлений. Електрики також немає в частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів. Енергетики вже відновлюють живлення. Просто зараз першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об’єктам 

- повідомили у ДТЕК.

У компанії додали, що повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу. Але бригади вже на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло.

Шостий блекаут за останні два тижні

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, зараз енергетики та комунальники займаються проблемою знеструмлення. Через ворожі удари без світла чи не пів міста.

Фактично це шостий блекаут за останні два тижні - додав мер.

Крім цього, по Дніпру пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватні автівки містян, а ще тепловоз, залізничну цистерну, сільгосптехніку, підприємства... сьогодні втретє вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі. Американській власності, що належить корпорації Bunge. На щастя, без витоку олії, як було у січні.  Обірвані контактні мережі електротранспорту — і там, і на Запорізькому шосе — комунальники вже відновили.  На решті локацій теж триває ліквідація наслідків 

- резюмував Філатов.

Міський голова додав, що у Дніпрі, на жаль, вже двоє загиблих. Це 32-річна жінка та 54-річний чоловік. 

Водночас у міських лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. У більшості серйозні опіки й уламкові поранення, голови, обличчя та кінцівок.  Лікарі роблять усе необхідне 

- резюмував Філатов.  

Антоніна Туманова

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