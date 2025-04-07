Журі оцінювало 650 компаній, обираючи лідерів за ефективністю репутаційного менеджменту.
В Україні 2268 компаній та 78 фізосіб мають право на користування надрами. У власності юросіб є представники 51 країни, а у складі понад 10 компаній - групи "СКМ", "Смарт-холдинг" та інші.
У 2025 році Forbes нарахував шістьох українських бізнесменів-мільярдерів. Найбагатшим став Рінат Ахметов зі статками у 7,9 млрд доларів, Петро Порошенко повернувся до списку.
В Голосіївському районі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго", пошкоджено приміщення. Відкрито кримінальне провадження, загрози для енергопостачання немає.
3 квітня в Києві відбудеться форум PRNext’25, присвячений вирощуванню довіри до бренду в умовах хаосу, криз, війни й інформаційних вкидів. На заході обговорять важливість репутації для бізнесу.
Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Одещину поранено двох людей: водія вантажівки в Чорноморську та жінку в Одесі. Пошкоджено енергооб'єкт, підприємства, будинки та автотранспорт.
росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.
У місті Одеса зафіксовано вибух після попередження мера про балістичну загрозу з території Криму. Наразі інформації про пошкодження чи руйнування немає.
Російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено промислову будівлю та АЗС, інформація про постраждалих уточнюється.
В Одесі зафіксовано нову атаку ворожих безпілотників, лунають вибухи. Працює протиповітряна оборона.
Через системні російські обстріли 20 тисяч жителів Одеської області залишились без світла. За тиждень пошкоджено близько 150 будинків, лише за останню ніч постраждало 30 будівель.
російські війська атакували газовидобувні об'єкти ДТЕК на Полтавщині, змусивши їх зупинити роботу. На Одещині продовжуються систематичні удари по енергетичній інфраструктурі компанії - шоста атака за 2,5 тижні.
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено екстрені відключення електроенергії. Відключення здійснюються за командою Укренерго.
НЕК "Укренерго" запровадила екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині та Донеччині.
Під час масованої атаки 26 лютого окупанти влучили в об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням роботи енергосистеми.
Російські війська другу ніч поспіль атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після отримання дозволу від військових та рятувальників.
Російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики відновили електропостачання для 15 тисяч родин, використовуючи резервні лінії.
НЕК "Укренерго" скасувало графік аварійних відключень (ГАВ) у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Відміна відключень набула чинності з 10:30.
Внаслідок атаки дронами в Чорноморську пошкоджено лікарню, житловий будинок та інші об'єкти. Постраждало четверо людей, серед них лікар, який проводив операцію під час удару.
Скасовані екстрені відключення електроенергії у Дніпропетровській та Донецькій областях після масованої атаки рф 15 січня. Раніше обмеження були застосовані в шести областях України.
У центрі Києва на вулиці Хрещатик, 15 сталося загоряння електричної підстанції. Відповідні служби працюють на місці події та очікують бригаду ДТЕК для отримання допуску до гасіння.
Київська ОВА за 2023-2024 роки припинила співпрацю з підрядниками, які не виконували умови договорів з відбудови об'єктів. Серед порушень - зрив графіків робіт, відсутність працівників та нецільове використання коштів.
На електропідстанції в Деснянському районі Києва сталася серйозна аварія, через яку 68 000 родин залишились без світла. Станом на 09:30 енергетики ДТЕК відновили електропостачання.
Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК повернули електропостачання у 20 населених пунктах Донецької області з 23 по 29 грудня. Світло з'явилося майже у 16 тисячах домогосподарств прифронтового регіону.
НЕК "Укренерго" ввела аварійні відключення електроенергії на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині 28 грудня. Відключення діятимуть з 15:00 до 18:00 для 1-ї та 2-ї черг.
Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію. В ОП прокоментували.
ДТЕК опублікував нові графіки відключень електроенергії для Києва та Одеської області на 25 грудня. Після ранкової атаки РФ серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, енергетики усувають наслідки.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у двох районах Київської області пошкоджено 12 вантажівок, кафе та 3 приватні будинки. Також окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну систему України.
Через масовану ракетну атаку рф на енергетичні об'єкти в регіонах України ввели графіки відключення світла. Укренерго надало команди на запровадження графіків у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та інших областях.