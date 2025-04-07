Графіки відключення світла: яка ситуація у Києві та по регіонах

Через масовану ракетну атаку рф на енергетичні об'єкти в регіонах України ввели графіки відключення світла. Укренерго надало команди на запровадження графіків у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та інших областях.