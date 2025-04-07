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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18231 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129254 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123547 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124980 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123831 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127132 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190181 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76711 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163963 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

У 2025 році Forbes нарахував шістьох українських бізнесменів-мільярдерів. Найбагатшим став Рінат Ахметов зі статками у 7,9 млрд доларів, Петро Порошенко повернувся до списку.

Економіка • 1 квітня, 15:11 • 54066 перегляди

У Києві обстріляли енергетичний об'єкт: поліція розслідує інцидент

В Голосіївському районі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго", пошкоджено приміщення. Відкрито кримінальне провадження, загрози для енергопостачання немає.

Київ • 1 квітня, 13:06 • 30888 перегляди

PRNext’25: координати довіри для тих, хто вірить у майбутнє своїх брендів

3 квітня в Києві відбудеться форум PRNext’25, присвячений вирощуванню довіри до бренду в умовах хаосу, криз, війни й інформаційних вкидів. На заході обговорять важливість репутації для бізнесу.

Новини Бізнесу • 24 березня, 08:12 • 65533 перегляди

Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.

Війна • 16 березня, 19:23 • 21562 перегляди

Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Одещину поранено двох людей: водія вантажівки в Чорноморську та жінку в Одесі. Пошкоджено енергооб'єкт, підприємства, будинки та автотранспорт.

Війна • 15 березня, 11:20 • 20573 перегляди

рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК

росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

Суспільство • 15 березня, 08:18 • 78322 перегляди

В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

У місті Одеса зафіксовано вибух після попередження мера про балістичну загрозу з території Криму. Наразі інформації про пошкодження чи руйнування немає.

Війна • 11 березня, 18:28 • 81088 перегляди

Масована атака дронів на Одесу: пошкоджено АЗС та промислову будівлю

Російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено промислову будівлю та АЗС, інформація про постраждалих уточнюється.

Війна • 7 березня, 20:57 • 27654 перегляди

Нова атака дронів на Одесу, у місті лунають вибухи

В Одесі зафіксовано нову атаку ворожих безпілотників, лунають вибухи. Працює протиповітряна оборона.

Війна • 7 березня, 19:47 • 70802 перегляди

На Одещині через російські атаки 20 тисяч людей залишаються без світла - Кіпер

Через системні російські обстріли 20 тисяч жителів Одеської області залишились без світла. За тиждень пошкоджено близько 150 будинків, лише за останню ніч постраждало 30 будівель.

Суспільство • 7 березня, 14:09 • 23549 перегляди

ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях

російські війська атакували газовидобувні об'єкти ДТЕК на Полтавщині, змусивши їх зупинити роботу. На Одещині продовжуються систематичні удари по енергетичній інфраструктурі компанії - шоста атака за 2,5 тижні.

Суспільство • 7 березня, 10:10 • 15440 перегляди

У Києві на Київщині та Дніпропетровщині введено екстрені відключення

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено екстрені відключення електроенергії. Відключення здійснюються за командою Укренерго.

Економіка • 28 лютого, 15:36 • 34212 перегляди

Екстрені відключення світла у двох областях України: що відбувається

НЕК "Укренерго" запровадила екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині та Донеччині.

Суспільство • 28 лютого, 05:21 • 24847 перегляди

Окупанти атакували енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Під час масованої атаки 26 лютого окупанти влучили в об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням роботи енергосистеми.

Суспільство • 26 лютого, 07:18 • 25264 перегляди

рф другу ніч поспіль атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК

Російські війська другу ніч поспіль атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після отримання дозволу від військових та рятувальників.

Війна • 20 лютого, 06:59 • 29805 перегляди

рф атакувала енергетичний об'єкт на Одещині - ДТЕК

Російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики відновили електропостачання для 15 тисяч родин, використовуючи резервні лінії.

Війна • 19 лютого, 08:19 • 58374 перегляди

По Україні почали відміняти аварійні відключення світла

НЕК "Укренерго" скасувало графік аварійних відключень (ГАВ) у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Відміна відключень набула чинності з 10:30.

Суспільство • 17 лютого, 08:52 • 33303 перегляди

Одещина третю ніч під атакою рф: у Чорноморську перебої зі світлом, постраждали лікар під час операції та ще 3 людей

Внаслідок атаки дронами в Чорноморську пошкоджено лікарню, житловий будинок та інші об'єкти. Постраждало четверо людей, серед них лікар, який проводив операцію під час удару.

Війна • 31 січня, 07:43 • 31563 перегляди

На Дніпропетровщині та Донеччині скасували екстрені відключення світла

Скасовані екстрені відключення електроенергії у Дніпропетровській та Донецькій областях після масованої атаки рф 15 січня. Раніше обмеження були застосовані в шести областях України.

Суспільство • 15 січня, 07:13 • 30388 перегляди

На столичному Хрещатику загорілася електрична підстанція

У центрі Києва на вулиці Хрещатик, 15 сталося загоряння електричної підстанції. Відповідні служби працюють на місці події та очікують бригаду ДТЕК для отримання допуску до гасіння.

Київ • 15 січня, 06:09 • 37100 перегляди

Відбудова Київщини: ОВА розірвала договори з 5 підрядниками через невиконання зобов'язань

Київська ОВА за 2023-2024 роки припинила співпрацю з підрядниками, які не виконували умови договорів з відбудови об'єктів. Серед порушень - зрив графіків робіт, відсутність працівників та нецільове використання коштів.

Економіка • 13 січня, 17:05 • 53987 перегляди

На Троєщині повернули світло після серйозної аварії на електропідстанції

На електропідстанції в Деснянському районі Києва сталася серйозна аварія, через яку 68 000 родин залишились без світла. Станом на 09:30 енергетики ДТЕК відновили електропостачання.

Суспільство • 10 січня, 07:52 • 49537 перегляди

ДТЕК відновив світло у 20 населених пунктах Донеччини за тиждень

Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК повернули електропостачання у 20 населених пунктах Донецької області з 23 по 29 грудня. Світло з'явилося майже у 16 тисячах домогосподарств прифронтового регіону.

Суспільство • 1 січня, 02:35 • 22361 перегляди

Уже в трьох областях України ввели екстрені відключення світла: де саме

НЕК "Укренерго" ввела аварійні відключення електроенергії на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині 28 грудня. Відключення діятимуть з 15:00 до 18:00 для 1-ї та 2-ї черг.

Суспільство • 28 грудня, 14:10 • 21285 перегляди

Україна вперше отримала СПГ зі США через Грецію - FT

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію. В ОП прокоментували.

Економіка • 28 грудня, 11:06 • 70309 перегляди

Світла буде менше: в ДТЕК оновили графіки відключень для Києва та Одещини

ДТЕК опублікував нові графіки відключень електроенергії для Києва та Одеської області на 25 грудня. Після ранкової атаки РФ серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, енергетики усувають наслідки.

Суспільство • 25 грудня, 07:40 • 20373 перегляди

Наслідки нічної атаки рф на Київщину: пошкоджені вантажівки, будинки та кафе

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у двох районах Київської області пошкоджено 12 вантажівок, кафе та 3 приватні будинки. Також окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну систему України.

Війна • 25 грудня, 07:15 • 15685 перегляди

Графіки відключення світла: яка ситуація у Києві та по регіонах

Через масовану ракетну атаку рф на енергетичні об'єкти в регіонах України ввели графіки відключення світла. Укренерго надало команди на запровадження графіків у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та інших областях.

Суспільство • 25 грудня, 06:51 • 17418 перегляди