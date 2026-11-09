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Велика частина Дніпра та Кам’янського без світла після атаки рф - пошкоджено важливе обладнання

Київ • УНН

 • 92 перегляди

На Дніпропетровщині пошкоджено важливе енергообладнання. Без світла залишилися частина Дніпра, Кам’янського та критична інфраструктура.

Велика частина Дніпра та Кам’янського без світла після атаки рф - пошкоджено важливе обладнання

На Дніпропетровщині ворог пошкодив важливе енергообладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення в області, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру 

- йдеться у повідомленні. 

У компанії додали, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення09.11.26, 11:55 • 15293 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
ДТЕК
Кам'янське