Велика частина Дніпра та Кам’янського без світла після атаки рф - пошкоджено важливе обладнання
Київ • УНН
На Дніпропетровщині пошкоджено важливе енергообладнання. Без світла залишилися частина Дніпра, Кам’янського та критична інфраструктура.
На Дніпропетровщині ворог пошкодив важливе енергообладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення в області, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру
У компанії додали, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення09.11.26, 11:55 • 15293 перегляди