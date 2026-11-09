Велика частина Дніпра та Кам’янського без світла після атаки рф - пошкоджено важливе обладнання

На Дніпропетровщині ворог пошкодив важливе енергообладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення в області, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення