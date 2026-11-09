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Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, найскладніша ситуація на Дніпропетровщині та Київщині. У трьох областях діють аварійні відключення.

Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення

Через атаки рф на енергетику на ранок 9 листопада частково без світла споживачі у 12 областях. У трьох областях ввели аварійні відключення. Про це УНН пише з посиланням на дані Укренерго.

Деталі

Через ворожі атаки на енергооб'єкти на ранок є знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Через значні пошкодження найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині

- повідомили в Укренерго.

Енергетики, як вказано, цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

  • для промисловості — графіки обмеження потужності;
    • для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг).

      Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми

      - зазначили в Укренерго.

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      Юлія Шрамко

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