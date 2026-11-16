Київ у ніч на вівторок, 17 листопада, опинився під атакою балістики. Про це повідомляє УНН із посиланням на Повітряні сили (ПС), столичного міського голову Віталія Кличка та OSINT-канали.

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О 23:36 у Києві було оголошено повітряну тривогу червоного рівня. ПС попередили про балістичну ракету, що прямує курсом на столицю. Незабаром у Києві пролунали перші вибухи.

У столиці працюють сили ППО.Київ під атакою балістики.Перебувайте в укриттях! - закликав Кличко.

Згодом він уточнив, що, попередньо, сталися влучання у Північний та Південний мости.

У свою чергу OSINT-канали повідомляють, що росіяни одночасно били з території ростовської, воронезької, курської та брянської областей.

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Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що у разі руйнування мостів у Києві поромні та понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити їх, але такі варіанти можуть допомогти з перевезенням важливих вантажів в аварійних умовах.

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