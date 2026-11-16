Киев в ночь на вторник, 17 ноября, оказался под атакой баллистических ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы (ВС), мэра столицы Виталия Кличко и OSINT-каналы.

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В 23:36 в Киеве была объявлена воздушная тревога красного уровня. ВС предупредили о баллистической ракете, которая направляется курсом на столицу. Вскоре в Киеве прогремели первые взрывы.

В столице работают силы ПВО.Киев под атакой баллистических ракет.Оставайтесь в укрытиях! - призвал Кличко.

Позже он уточнил, что, предварительно, произошли попадания в Северный и Южный мосты.

В свою очередь OSINT-каналы сообщают, что россияне одновременно били с территории Ростовской, Воронежской, Курской и Брянской областей.

Напомним

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что в случае разрушения мостов в Киеве паромные и понтонные переправы не смогут полноценно заменить их, но такие варианты могут помочь с перевозкой важных грузов в аварийных условиях.

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