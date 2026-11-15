$45.3850.34
ukenru
14:36 • 204 перегляди
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину
14:25 • 1154 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"
13:19 • 4564 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла
11:03 • 17486 перегляди
Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа
Ексклюзив
15 листопада, 08:31 • 27521 перегляди
Астропрогноз на 16–22 листопада 2026 року: Україна на порозі доленосних подій
15 листопада, 08:06 • 29660 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації
15 листопада, 05:30 • 35490 перегляди
Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
15 листопада, 04:16 • 38007 перегляди
Обмеження Starshield в Україні тривають – російські дрони стало складніше перехоплювати біля фронту
15 листопада, 03:16 • 28071 перегляди
ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростовіVideo
15 листопада, 02:38 • 22240 перегляди
Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.8м/с
66%
761мм
Популярнi новини
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 19021 перегляди
Десятки артсистем, тисячі військових та сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати рф за добуPhoto15 листопада, 05:22 • 18873 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 14674 перегляди
"АТЕШ" зірвав постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок, провівши диверсію на залізниціVideo15 листопада, 05:41 • 6490 перегляди
SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчикVideo09:48 • 8710 перегляди
Публікації
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 29653 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 53771 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 40847 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 52465 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 97525 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Блогери
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 14696 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 19039 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми15 листопада, 04:05 • 17541 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною15 листопада, 03:05 • 16761 перегляди
Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили15 листопада, 02:05 • 16960 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
The New York Times
Starlink
Соціальна мережа

Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Поромні та понтонні переправи можуть перевезти важливі вантажі лише аварійно. Їхні пірси вразливі до ракет і дронів.

Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"

У разі руйнування мостів у Києві поромні та понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити їх, але такі варіанти можуть допомогти з перевезенням важливих вантажів в аварійних умовах. Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Деталі

У ЗМІ багато інформації про мости та переправи в Києві. Тунель у Києві під Дніпром потрібен. І не лише як військовий об’єкт. Терміни будівництва за підтримки іноземців - важаю кілька років. Поромна переправа. У масштабах Києва - виключно аварійне рішення для важливих вантажів. Пропускна здатність - умовно нульова. Залежить від пірсів із під’їзними шляхами

- наголосив Безкрестнов.

Водночас, за його словами, самі пірси залишаються вразливими до ударів безпілотників типу "Шахед" і ракет.

Понтонна переправа. Вимагає під’їздів і розв’язок. У критичній ситуації допоможе з доставкою важливих вантажів. Мінус: порушується одним Шахедом. Безумовно, аварійний сценарій для військових має бути, і добре, що про нього думають. Але якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та понтонні переправи теж будуть зруйновані, тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою. Дякуємо ЗСУ та зміцнюємо ППО та РЕБ

- заявив “Флеш”.

Нагадаємо

На мостах Патона, Північному та Південному запровадять резервні схеми руху. Для вантажівок визначать об’їзди, на мосту Патона діятиме реверс.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Міст Патона (Київ)
Південний міст (Київ)
Збройні сили України
Шахед-136
Київ