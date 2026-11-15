Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"

У разі руйнування мостів у Києві поромні та понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити їх, але такі варіанти можуть допомогти з перевезенням важливих вантажів в аварійних умовах. Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

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У ЗМІ багато інформації про мости та переправи в Києві. Тунель у Києві під Дніпром потрібен. І не лише як військовий об’єкт. Терміни будівництва за підтримки іноземців - важаю кілька років. Поромна переправа. У масштабах Києва - виключно аварійне рішення для важливих вантажів. Пропускна здатність - умовно нульова. Залежить від пірсів із під’їзними шляхами - наголосив Безкрестнов.

Водночас, за його словами, самі пірси залишаються вразливими до ударів безпілотників типу "Шахед" і ракет.

Понтонна переправа. Вимагає під’їздів і розв’язок. У критичній ситуації допоможе з доставкою важливих вантажів. Мінус: порушується одним Шахедом. Безумовно, аварійний сценарій для військових має бути, і добре, що про нього думають. Але якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та понтонні переправи теж будуть зруйновані, тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою. Дякуємо ЗСУ та зміцнюємо ППО та РЕБ - заявив “Флеш”.

Нагадаємо

На мостах Патона, Північному та Південному запровадять резервні схеми руху. Для вантажівок визначать об’їзди, на мосту Патона діятиме реверс.