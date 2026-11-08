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Financial Times

В Києві змінюють правила руху мостами: які обмеження запровадять

Київ • УНН

 • 98 перегляди

На мостах Патона, Північному та Південному запровадять резервні схеми руху. Для вантажівок визначать об’їзди, на мосту Патона діятиме реверс.

В Києві змінюють правила руху мостами: які обмеження запровадять

Від завтра, 9 листопада, у Києві запровадять резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що запроваджуються резервні схеми транспортного сполучення, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту у звʼязку із додатковими безпековими викликами.

По мосту Патона поліцейські організують реверсивний рух, а саме у ранкові години (07:00-10:00) три смуги з пʼяти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00-20:00) - у напрямку лівого.

На підʼїздах до Північного мосту патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в обʼїзд для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий відновлять.

Південний міст: вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в обʼїзд - через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

Детальні схеми руху найближчим часом оприлюднять на сторінках патрульної поліції. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватись цих обмежень та планувати маршрути завчасно.

Водночас правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг.

"Розраховуємо на співпрацю з боку Київської міської влади у питанні реорганізації дорожнього руху", зазначили у міністерстві.

Сьогодні у столиці збільшили кількість екіпажів поліції для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям.

У Києві відновлюють рух Північним мостом - які обмеження діятимуть для водіїв08.11.26, 16:58 • 1548 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоАвто
Міст Патона (Київ)
Південний міст (Київ)
Міністерство внутрішніх справ України
Київ