У Німеччині шукають різдвяних дідів: вимоги та заробітки зросли
Київ • УНН
У Німеччині агенції набирають і навчають Weihnachtsmann віком переважно 30–60 років. За візит виконавці отримують до 110 євро та чайові.
За кілька тижнів до Різдва рекрутингові агенції по всій Німеччині розпочали набір аніматорів для виконання ролі різдвяного діда (Weihnachtsmann, аналог Діда Мороза та Санта-Клауса), який приходить у сім'ї з подарунками на святвечір, передає УНН із посиланням на DW.
Агентство dpa звернулося до спеціалізованих центрів Weihnachtsmannzentrale у Берліні та Бранденбурзі. Там розповіли, що кандидати проходять ретельний відбір, новачків навчають та готують до виступів перед дітьми. У результаті багато хто відсівається, оскільки самі хочуть провести Різдво з сім'єю.
Фахівці спростували міф, що виконавці ролі Санти – самі пенсіонери. В одному з центрів заявили, що їхнім співробітникам найчастіше 30-60 років, більшість має основне місце роботи, часто це вчителі чи чиновники. Найстарішим виконавцем назвали чоловіка 75 років. Агентства шукають чоловіків із доброзичливою зовнішністю, спокійним характером та теплим голосом, які вміють спілкуватися з дітьми.
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У Берліні та Бранденбурзі діє своєрідний "кодекс честі Weihnachtsmann", розроблений місцевими агентствами. Різдвяний дід не повинен приходити до сім'ї у дешевому костюмі (тільки від 100 євро) чи нетверезому вигляді. Під забороною також наручний годинник: вважається, що будь-які сучасні деталі руйнують казковий образ.
З кожним роком замовлення краще оплачуються. Однією з причин агентства назвали те, що через зростання якості новорічної реклами та фільмів у замовників зростають вимоги до сантів. 2018 року повідомлялося, що дідам морозам платять від 30 до 70 євро. Зараз, за даними dpa, агенції беруть із клієнтів від 85 до 150 євро за візит, самі виконавці можуть заробляти від 50-70 євро на годину плюс чайові. Особливо затребувані досвідчені дідусі з багаторічним стажем, їхній дохід може становити від 110 євро за візит і вище.