У Німеччині шукають різдвяних дідів: вимоги та заробітки зросли

За кілька тижнів до Різдва рекрутингові агенції по всій Німеччині розпочали набір аніматорів для виконання ролі різдвяного діда (Weihnachtsmann, аналог Діда Мороза та Санта-Клауса), який приходить у сім'ї з подарунками на святвечір, передає УНН із посиланням на DW.

Агентство dpa звернулося до спеціалізованих центрів Weihnachtsmannzentrale у Берліні та Бранденбурзі. Там розповіли, що кандидати проходять ретельний відбір, новачків навчають та готують до виступів перед дітьми. У результаті багато хто відсівається, оскільки самі хочуть провести Різдво з сім'єю.

Фахівці спростували міф, що виконавці ролі Санти – самі пенсіонери. В одному з центрів заявили, що їхнім співробітникам найчастіше 30-60 років, більшість має основне місце роботи, часто це вчителі чи чиновники. Найстарішим виконавцем назвали чоловіка 75 років. Агентства шукають чоловіків із доброзичливою зовнішністю, спокійним характером та теплим голосом, які вміють спілкуватися з дітьми.

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У Берліні та Бранденбурзі діє своєрідний "кодекс честі Weihnachtsmann", розроблений місцевими агентствами. Різдвяний дід не повинен приходити до сім'ї у дешевому костюмі (тільки від 100 євро) чи нетверезому вигляді. Під забороною також наручний годинник: вважається, що будь-які сучасні деталі руйнують казковий образ.

З кожним роком замовлення краще оплачуються. Однією з причин агентства назвали те, що через зростання якості новорічної реклами та фільмів у замовників зростають вимоги до сантів. 2018 року повідомлялося, що дідам морозам платять від 30 до 70 євро. Зараз, за ​​даними dpa, агенції беруть із клієнтів від 85 до 150 євро за візит, самі виконавці можуть заробляти від 50-70 євро на годину плюс чайові. Особливо затребувані досвідчені дідусі з багаторічним стажем, їхній дохід може становити від 110 євро за візит і вище.