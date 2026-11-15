В Германии ищут рождественских дедов: требования и заработки выросли

За несколько недель до Рождества рекрутинговые агентства по всей Германии начали набор аниматоров для исполнения роли рождественского деда (Weihnachtsmann, аналог Деда Мороза и Санта-Клауса), который приходит в семьи с подарками в сочельник, передает УНН со ссылкой на DW.

Агентство dpa обратилось в специализированные центры Weihnachtsmannzentrale в Берлине и Бранденбурге. Там рассказали, что кандидаты проходят тщательный отбор, новичков обучают и готовят к выступлениям перед детьми. В результате многие отсеиваются, поскольку сами хотят провести Рождество с семьей.

Специалисты опровергли миф о том, что исполнители роли Санты — сами пенсионеры. В одном из центров заявили, что их сотрудникам чаще всего от 30 до 60 лет, большинство имеет основное место работы, часто это учителя или чиновники. Самым старшим исполнителем назвали 75-летнего мужчину. Агентства ищут мужчин с доброжелательной внешностью, спокойным характером и теплым голосом, которые умеют общаться с детьми.

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В Берлине и Бранденбурге действует своеобразный «кодекс чести Weihnachtsmann», разработанный местными агентствами. Рождественский дед не должен приходить в семью в дешевом костюме (только от 100 евро) или в нетрезвом виде. Под запретом также наручные часы: считается, что любые современные детали разрушают сказочный образ.

С каждым годом заказы оплачиваются лучше. Одной из причин агентства назвали то, что из-за роста качества новогодней рекламы и фильмов у заказчиков повышаются требования к сантам. В 2018 году сообщалось, что Дедам Морозам платят от 30 до 70 евро. Сейчас, по данным dpa, агентства берут с клиентов от 85 до 150 евро за визит, сами исполнители могут зарабатывать от 50–70 евро в час плюс чаевые. Особенно востребованы опытные деды Морозы с многолетним стажем, их доход может составлять от 110 евро за визит и выше.