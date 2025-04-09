9 апреля во львовском ТРЦ "Форум" мужчина на инвалидной коляске выстрелил в пол из пистолета. Полиция изъяла оружие, никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства.
Шевченковский райсуд Львова продлил на 60 дней арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Он будет оставаться под стражей до 8 июня, следующее заседание 29 апреля.
9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
В Киеве задержали 29-летнего водителя, подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz GLS-580 2023 года выпуска, стоимостью более 6,7 млн грн. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Во Львове ветеранку оскорбил пассажир маршрутки из-за удостоверения УБД. Полиция предлагала написать заявление, но она отказалась, не желая наказания для обидчика.
8 апреля в Украине будет облачно, местами с прояснениями и мокрым снегом, кроме юго-востока. Температура будет колебаться от +1 до +8 градусов, что является нетипичным для апреля.
Сотрудницу АРМА подозревают в разглашении информации о предстоящем обыске. Следствие считает, что она сообщила руководству, что может свидетельствовать о налаженной системе утечки данных.
Ушла из жизни Таисия Литвиненко, народная артистка Украины и звезда Львовского театра им. М. Заньковецкой. Актриса сыграла в фильмах "Максим Перепелица", "За двумя зайцами" и "Вавилон-XX".
В западных областях Украины выпал снег, в частности, на Волыни, Львовщине, Ровенщине, Хмельницкой области, Тернопольщине, Франковщине и Закарпатье. В Укргидрометцентре предупредили о гололедице.
Укрзализныця сообщила, что поезда продолжают курсировать по расписанию, несмотря на снегопад во многих регионах. Непогода также посетила Львов и Одесскую область.
Непогода посетила Одесскую область. В городе Подольск зафиксирован снегопад, хотя сейчас начало апреля. Ранее снег выпал во Львове.
Во Львове 5 апреля выпал снег. Горожан призвали быть осторожными на улицах из-за непогоды.
Сегодня отмечают 315-ю годовщину первой украинской Конституции Пилипа Орлика. Оригинал документа находится в российском архиве.
В Украине заработали центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители и другие специалисты.
3 апреля в Украине ожидается переменная облачность, на западе и юге – небольшие дожди. В Киеве, Днепре и Харькове без осадков, температура +14…+17°C.
Прокурор требовал 5 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по мошенничеству на 400 тысяч гривен. В настоящее время идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ГБР выявило факты поставки некачественного меда в воинские части во Львовской области на сумму более 30 млн гривен. Задержаны директор предприятия и командир воинской части.
Портретная экспертиза подтвердила присутствие подозреваемого на фото с места убийства Ирины Фарион.
Во Львове задержанный за нарушение учета военнообязанный сбежал во время стычки с гражданскими. Его объявят в розыск, а ТЦК проводит служебное расследование инцидента.
С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.
На автодороге М-09 произошла авария. Движение перекрыто, организован объезд трассы в направлении Львова и Тернополя, о чем сообщили в патрульной полиции.
СБУ задержала двух агентов гру рф во Львове, которые планировали теракт. Они должны были подорвать отделение полиции с помощью замаскированной бомбы, одним из исполнителей должна была стать 22-летняя киевлянка.
Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.
Укрзализныця запустила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года. Билеты уже доступны онлайн и в кассах.
Во Львове во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая, что повлекло несовместимые с жизнью травмы. Инцидент произошел на улице Русской, когда трамвай тронулся от остановки.
В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.
Во Львове задержали парня и девушку в Сиховском районе. По предварительной информации, у них обнаружили взрывоопасные предметы.
Мэр Киева Виталий Кличко указал в декларации 1,2 млн грн зарплаты и 1,5 млн грн роялти. Также он задекларировал квартиры, дом, землю, часы, рояль и транспортные средства.
Во Львове задержали 44-летнего мужчину, который до смерти избил 29-летнего полицейского. Инцидент произошел на улице Кобзарской, открыто уголовное производство.
Работники банка во Львовской области организовали схему завладения средствами клиентов, перевыпуская карточки без их ведома. Сумма убытков превышает миллион гривен, фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.