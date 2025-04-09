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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29387 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 апреля во львовском ТРЦ "Форум" мужчина на инвалидной коляске выстрелил в пол из пистолета. Полиция изъяла оружие, никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства.

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Дело об убийстве Фарион: суд продлил арест для Зинченко до 8 июня

Шевченковский райсуд Львова продлил на 60 дней арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Он будет оставаться под стражей до 8 июня, следующее заседание 29 апреля.

Криминал и ЧП • 9 апреля, 09:49 • 7146 просмотра

Погода в Украине 9 апреля: ожидается от +2°C до +9°C, переменная облачность, местами осадки

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Общество • 9 апреля, 04:41 • 6770 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

В Киеве задержали 29-летнего водителя, подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz GLS-580 2023 года выпуска, стоимостью более 6,7 млн грн. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Киев • 8 апреля, 12:46 • 35540 просмотра

В львовской маршрутке пассажир оскорбил ветеранку: полиция попросила написать заявление, но она отказалась

Во Львове ветеранку оскорбил пассажир маршрутки из-за удостоверения УБД. Полиция предлагала написать заявление, но она отказалась, не желая наказания для обидчика.

Общество • 8 апреля, 09:17 • 9692 просмотра

В Украине 8 апреля ожидается переменная погода с мокрым снегом и облаками

8 апреля в Украине будет облачно, местами с прояснениями и мокрым снегом, кроме юго-востока. Температура будет колебаться от +1 до +8 градусов, что является нетипичным для апреля.

Общество • 8 апреля, 04:36 • 8172 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

Сотрудницу АРМА подозревают в разглашении информации о предстоящем обыске. Следствие считает, что она сообщила руководству, что может свидетельствовать о налаженной системе утечки данных.

политика • 7 апреля, 10:58 • 411841 просмотра

Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Вавилон-XX" Таисия Литвиненко

Ушла из жизни Таисия Литвиненко, народная артистка Украины и звезда Львовского театра им. М. Заньковецкой. Актриса сыграла в фильмах "Максим Перепелица", "За двумя зайцами" и "Вавилон-XX".

Общество • 6 апреля, 11:23 • 18005 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

В западных областях Украины выпал снег, в частности, на Волыни, Львовщине, Ровенщине, Хмельницкой области, Тернопольщине, Франковщине и Закарпатье. В Укргидрометцентре предупредили о гололедице.

Общество • 6 апреля, 10:08 • 93189 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Укрзализныця сообщила, что поезда продолжают курсировать по расписанию, несмотря на снегопад во многих регионах. Непогода также посетила Львов и Одесскую область.

Общество • 6 апреля, 08:48 • 191050 просмотра

Одесскую область засыпало снегом: видео

Непогода посетила Одесскую область. В городе Подольск зафиксирован снегопад, хотя сейчас начало апреля. Ранее снег выпал во Львове.

Общество • 6 апреля, 06:43 • 11479 просмотра

Львов засыпало снегом: коммунальные службы будут работать и ночью

Во Львове 5 апреля выпал снег. Горожан призвали быть осторожными на улицах из-за непогоды.

Общество • 5 апреля, 20:44 • 6075 просмотра

День первой конституции Украины и День чистой кармы: что еще празднуют 5 апреля

Сегодня отмечают 315-ю годовщину первой украинской Конституции Пилипа Орлика. Оригинал документа находится в российском архиве.

Общество • 5 апреля, 03:30 • 8522 просмотра

В Украине открыли центры поддержки семей пленных и пропавших: где и как работают

В Украине заработали центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители и другие специалисты.

Общество • 3 апреля, 07:18 • 6461 просмотра

Погода в Украине 3 апреля: ожидаются дожди и переменная облачность

3 апреля в Украине ожидается переменная облачность, на западе и юге – небольшие дожди. В Киеве, Днепре и Харькове без осадков, температура +14…+17°C.

Киев • 3 апреля, 04:39 • 12792 просмотра

Во Львовской области задержали прокурора за вымогательство взятки в размере 5 тысяч долларов

Прокурор требовал 5 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по мошенничеству на 400 тысяч гривен. В настоящее время идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.

политика • 2 апреля, 23:11 • 17201 просмотра

Во Львовской области разоблачены поставки некачественного меда для ВСУ на 30 млн гривен

ГБР выявило факты поставки некачественного меда в воинские части во Львовской области на сумму более 30 млн гривен. Задержаны директор предприятия и командир воинской части.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 16:17 • 21373 просмотра

Дело об убийстве Фарион дополнили новыми доказательствами: портретная экспертиза подтвердила подозреваемого на фото

Портретная экспертиза подтвердила присутствие подозреваемого на фото с места убийства Ирины Фарион.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 12:40 • 16417 просмотра

"Женщины, помогайте!": во Львове произошла стычка с ТЦК. В терцентре прокомментировали

Во Львове задержанный за нарушение учета военнообязанный сбежал во время стычки с гражданскими. Его объявят в розыск, а ТЦК проводит служебное расследование инцидента.

Общество • 2 апреля, 12:00 • 16837 просмотра

Выводы ВВК с 1 апреля оформляются в электронном виде - Умеров

С 1 апреля выводы ВВК будут создаваться онлайн и автоматически попадать в реестр "Оберіг". Больше не нужно будет лично относить их в ТЦК.

Общество • 2 апреля, 10:39 • 18368 просмотра

Трассу Тернополь-Львов перекрыто из-за ДТП с пострадавшими

На автодороге М-09 произошла авария. Движение перекрыто, организован объезд трассы в направлении Львова и Тернополя, о чем сообщили в патрульной полиции.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 09:12 • 11704 просмотра

Во Львове задержали агентов гру рф, готовивших теракт

СБУ задержала двух агентов гру рф во Львове, которые планировали теракт. Они должны были подорвать отделение полиции с помощью замаскированной бомбы, одним из исполнителей должна была стать 22-летняя киевлянка.

Война • 2 апреля, 08:28 • 20986 просмотра

Погода в Украине на 2 апреля: будет преобладать переменная облачность и дожди

Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.

Киев • 2 апреля, 05:03 • 18195 просмотра

В Украине запустили дополнительный поезд по маршруту Киев-Трускавец

Укрзализныця запустила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года. Билеты уже доступны онлайн и в кассах.

Общество • 1 апреля, 16:28 • 27750 просмотра

Трагический инцидент во Львове: мужчина погиб под колесами трамвая

Во Львове во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая, что повлекло несовместимые с жизнью травмы. Инцидент произошел на улице Русской, когда трамвай тронулся от остановки.

Криминал и ЧП • 1 апреля, 05:03 • 24159 просмотра

1 апреля в Украине: ожидается облачность и дожди в большинстве регионов

В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.

Общество • 1 апреля, 04:39 • 34281 просмотра

Во Львове задержали 2 человек со взрывчаткой - СМИ

Во Львове задержали парня и девушку в Сиховском районе. По предварительной информации, у них обнаружили взрывоопасные предметы.

Криминал и ЧП • 31 марта, 20:32 • 8822 просмотра

Виталий Кличко задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты и белый рояль

Мэр Киева Виталий Кличко указал в декларации 1,2 млн грн зарплаты и 1,5 млн грн роялти. Также он задекларировал квартиры, дом, землю, часы, рояль и транспортные средства.

политика • 31 марта, 17:27 • 36091 просмотра

Во Львове задержали мужчину, который до смерти избил полицейского

Во Львове задержали 44-летнего мужчину, который до смерти избил 29-летнего полицейского. Инцидент произошел на улице Кобзарской, открыто уголовное производство.

Криминал и ЧП • 31 марта, 14:06 • 23562 просмотра

Перевыпускали карточки и присваивали средства клиентов: во Львовской области разоблачена организованная преступная группа банкиров

Работники банка во Львовской области организовали схему завладения средствами клиентов, перевыпуская карточки без их ведома. Сумма убытков превышает миллион гривен, фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

Общество • 31 марта, 12:45 • 24271 просмотра