«Укрзалізниця» запускает новые международные поезда в Польшу: какие маршруты появятся
Киев • УНН
«Укрзалізниця» анонсировала рейсы Киев—Хелм, Киев—Перемышль и Днепр—Перемышль. Даты запуска, расписание и цены на билеты пока не назвали.
"Укрзализныця" объявила о запуске новых международных железнодорожных маршрутов в Польшу. Среди них — флагманский поезд Киев — Холм, который будет носить имя украинского историка и государственного деятеля Михаила Грушевского. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.
Детали
Новый флагманский поезд №23/24 будет соединять Киев с польским городом Холм. Его назовут в честь Михаила Грушевского, который возглавлял Украинскую Центральную раду.
Кроме того, перевозчик анонсировал еще 2 международных маршрута, которые расширят возможности железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.
Какие новые международные поезда запускает Укрзализныця
Поезд №31/32 Киев — Перемышль будет иметь удобную стыковку с другими железнодорожными рейсами в европейские города. В частности, пассажиры смогут продолжить путешествие до Берлина, Праги, Кракова, Катовице и Вроцлава.
Еще один маршрут — №73/74 Днепр — Перемышль. Он будет проходить через Каменское, Пятихатки, Александрию, Знаменку и Львов.
Новые рейсы должны расширить возможности международных путешествий для украинцев, в частности обеспечить дополнительные железнодорожные сообщения с Польшей и пересадки на поезда в другие страны Европы.
Точные даты начала курсирования новых поездов, расписание движения и стоимость билетов в сообщении не уточняются.
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