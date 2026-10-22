«Укрзалізниця» запускает новые международные поезда в Польшу: какие маршруты появятся

"Укрзализныця" объявила о запуске новых международных железнодорожных маршрутов в Польшу. Среди них — флагманский поезд Киев — Холм, который будет носить имя украинского историка и государственного деятеля Михаила Грушевского. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.

Детали

Новый флагманский поезд №23/24 будет соединять Киев с польским городом Холм. Его назовут в честь Михаила Грушевского, который возглавлял Украинскую Центральную раду.

Кроме того, перевозчик анонсировал еще 2 международных маршрута, которые расширят возможности железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Какие новые международные поезда запускает Укрзализныця

Поезд №31/32 Киев — Перемышль будет иметь удобную стыковку с другими железнодорожными рейсами в европейские города. В частности, пассажиры смогут продолжить путешествие до Берлина, Праги, Кракова, Катовице и Вроцлава.

Еще один маршрут — №73/74 Днепр — Перемышль. Он будет проходить через Каменское, Пятихатки, Александрию, Знаменку и Львов.

Новые рейсы должны расширить возможности международных путешествий для украинцев, в частности обеспечить дополнительные железнодорожные сообщения с Польшей и пересадки на поезда в другие страны Европы.

Точные даты начала курсирования новых поездов, расписание движения и стоимость билетов в сообщении не уточняются.

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