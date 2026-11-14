Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября

В Соединённых Штатах ввели масштабный запрет на взлёты самолётов из-за проблем в системе управления воздушным движением. Бывший председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Самволт заявил, что подобных ограничений страна не видела со времён терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на CBS News, пишет УНН.

Это совершенно невероятно, что такое могло произойти в наше время

По его словам, в 2023 году в США уже возникала подобная ситуация, однако тогда ограничения на взлёты продолжались всего несколько часов.

В настоящее время точная причина масштабного сбоя остаётся неизвестной. Вместе с тем эксперт предполагает, что проблема может быть связана с работой центров управления воздушным движением.

В США действуют 22 таких центра, которые контролируют самолёты после набора высоты примерно 3–3,7 км.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объяснило введённые ограничения необходимостью гарантировать безопасность полётов.

В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло

Самволт поддержал решение регулятора, отметив, что проблемы со связью между пилотами и авиадиспетчерами могут создавать серьёзную угрозу.

Похоже, FAA осознаёт, что у них есть проблема, поэтому они поступают правильно, говоря, что никто не может взлететь, пока мы не исправим эту ситуацию