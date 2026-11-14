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Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября

Киев • УНН

 • 3262 просмотра

FAA приостановило взлеты самолетов в США из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Причину проблемы пока не установили.

Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября

В Соединённых Штатах ввели масштабный запрет на взлёты самолётов из-за проблем в системе управления воздушным движением. Бывший председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Самволт заявил, что подобных ограничений страна не видела со времён терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на CBS News, пишет УНН.

Детали

Это совершенно невероятно, что такое могло произойти в наше время

– заявил Самволт.

По его словам, в 2023 году в США уже возникала подобная ситуация, однако тогда ограничения на взлёты продолжались всего несколько часов.

В настоящее время точная причина масштабного сбоя остаётся неизвестной. Вместе с тем эксперт предполагает, что проблема может быть связана с работой центров управления воздушным движением.

В США действуют 22 таких центра, которые контролируют самолёты после набора высоты примерно 3–3,7 км.

FAA остановило взлёты из соображений безопасности

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объяснило введённые ограничения необходимостью гарантировать безопасность полётов.

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Самволт поддержал решение регулятора, отметив, что проблемы со связью между пилотами и авиадиспетчерами могут создавать серьёзную угрозу.

Похоже, FAA осознаёт, что у них есть проблема, поэтому они поступают правильно, говоря, что никто не может взлететь, пока мы не исправим эту ситуацию

– пояснил эксперт.

По его словам, продолжение взлётов в условиях возможных сбоев в работе авиадиспетчерских служб лишь увеличило бы нагрузку на систему и риски для авиации.

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Степан Гафтко

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