После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу теракта
Киев • УНН
В США массово отменили авиарейсы, заявив о сбоях в связи, а впоследствии предупредили и о нарушениях в работе Интернета.
В США 13 ноября после общенационального запрета на вылеты самолетов появились сообщения о масштабных проблемах со связью и интернетом. Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила о перебоях в собственных системах, а министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заверил, что в настоящее время нет признаков террористической атаки. Об этом сообщают Associated Press и американские СМИ, пишет УНН.
Подробности
Национальная метеорологическая служба США сообщила о проблемах с интернетом и коммуникациями, которые влияют на работу ее систем по всей стране. Из-за этого пользователи могут не иметь доступа к метеорологическим сообщениям или получать устаревшую информацию.
Тем временем Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты из-за нарушения связи между центрами управления воздушным движением.
В США прокомментировали возможность теракта
Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что в настоящее время нет оснований считать инцидент преднамеренной атакой. Он также подчеркнул, что ситуацию не следует сравнивать с террористическими атаками 11 сентября 2001 года.
По словам чиновника, пассажиры и экипажи самолетов, которые уже находятся в воздухе, в безопасности, а соответствующие службы работают над устранением неисправностей.
В то же время точную причину масштабного сбоя пока не установили. Американские чиновники не исключают различных технических причин, однако подтверждений кибератаки в настоящее время нет.
Сроки полного восстановления работы авиационных систем остаются неизвестными. Власти предупреждают, что устранение проблем может занять несколько часов.
В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло13.11.26, 23:10 • 35024 просмотра