После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу теракта

$45.380.0650.340.14
ukenru
22:29 • 722 просмотра
После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу терактаVideo
21:55 • 7416 просмотра
Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте
21:10 • 35017 просмотра
В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошлоPhoto
18:09 • 27462 просмотра
14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
20:17 • 18064 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 100 оккупантов — Генштаб
13 ноября, 16:22 • 24600 просмотра
Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ
13 ноября, 15:50 • 28661 просмотра
Генерал СБУ Дука призвал Раду создать ВСК для расследования причастности руководства НАБУ и САП к коррупции
13 ноября, 15:38 • 25378 просмотра
Ставила под сомнение решения Хуанга — что известно о 59-летней Колетт Кресс, которая временно возглавила Nvidia
13 ноября, 15:19 • 17970 просмотра
"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф
13 ноября, 15:16 • 17605 просмотра
Дни будут тёплыми, а ночи морозными: синоптики дали прогноз на осенние выходные
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
90%
743мм
Популярные новости
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 52146 просмотра
Финляндия связалась с Украиной после поражения российского военного корабля13 ноября, 14:34 • 26352 просмотра
Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю17:37 • 26614 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией17:52 • 24101 просмотра
США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь18:43 • 14684 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 52201 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 54264 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 55207 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 53482 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 54423 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ираклий Кобахидзе
Фридрих Мерц
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года — певица показала новорождённую дочьPhoto22:05 • 518 просмотра
Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»21:32 • 1898 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo21:05 • 13149 просмотра
США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь18:43 • 14726 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией17:52 • 24147 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть

После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу теракта

Киев • УНН

 • 736 просмотра

В США массово отменили авиарейсы, заявив о сбоях в связи, а впоследствии предупредили и о нарушениях в работе Интернета.

После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу теракта

В США 13 ноября после общенационального запрета на вылеты самолетов появились сообщения о масштабных проблемах со связью и интернетом. Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила о перебоях в собственных системах, а министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заверил, что в настоящее время нет признаков террористической атаки. Об этом сообщают Associated Press и американские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Национальная метеорологическая служба США сообщила о проблемах с интернетом и коммуникациями, которые влияют на работу ее систем по всей стране. Из-за этого пользователи могут не иметь доступа к метеорологическим сообщениям или получать устаревшую информацию.

Тем временем Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты из-за нарушения связи между центрами управления воздушным движением.

В США прокомментировали возможность теракта

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что в настоящее время нет оснований считать инцидент преднамеренной атакой. Он также подчеркнул, что ситуацию не следует сравнивать с террористическими атаками 11 сентября 2001 года.

По словам чиновника, пассажиры и экипажи самолетов, которые уже находятся в воздухе, в безопасности, а соответствующие службы работают над устранением неисправностей.

В то же время точную причину масштабного сбоя пока не установили. Американские чиновники не исключают различных технических причин, однако подтверждений кибератаки в настоящее время нет.

Сроки полного восстановления работы авиационных систем остаются неизвестными. Власти предупреждают, что устранение проблем может занять несколько часов.

В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло13.11.26, 23:10 • 35024 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Теракт
Кибератака
Выборы в США
Ассошиэйтед Пресс
Федеральное управление гражданской авиации
Соединённые Штаты