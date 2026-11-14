После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу теракта

В США 13 ноября после общенационального запрета на вылеты самолетов появились сообщения о масштабных проблемах со связью и интернетом. Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила о перебоях в собственных системах, а министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заверил, что в настоящее время нет признаков террористической атаки. Об этом сообщают Associated Press и американские СМИ, пишет УНН.

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Национальная метеорологическая служба США сообщила о проблемах с интернетом и коммуникациями, которые влияют на работу ее систем по всей стране. Из-за этого пользователи могут не иметь доступа к метеорологическим сообщениям или получать устаревшую информацию.

Тем временем Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты из-за нарушения связи между центрами управления воздушным движением.

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Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что в настоящее время нет оснований считать инцидент преднамеренной атакой. Он также подчеркнул, что ситуацию не следует сравнивать с террористическими атаками 11 сентября 2001 года.

По словам чиновника, пассажиры и экипажи самолетов, которые уже находятся в воздухе, в безопасности, а соответствующие службы работают над устранением неисправностей.

В то же время точную причину масштабного сбоя пока не установили. Американские чиновники не исключают различных технических причин, однако подтверждений кибератаки в настоящее время нет.

Сроки полного восстановления работы авиационных систем остаются неизвестными. Власти предупреждают, что устранение проблем может занять несколько часов.

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