Після зупинки вильотів літаків у США повідомили про масштабні збої Інтернету – влада прокоментувала загрозу теракту

У США 13 листопада після загальнонаціональної заборони на вильоти літаків з'явилися повідомлення про масштабні проблеми зі зв'язком та інтернетом. Національна метеорологічна служба США (NWS) попередила про перебої у власних системах, а міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін запевнив, що наразі немає ознак терористичної атаки. Про це повідомляють Associated Press та американські ЗМІ, пише УНН.

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Національна метеорологічна служба США повідомила про проблеми з інтернетом і комунікаціями, які впливають на роботу її систем по всій країні. Через це користувачі можуть не мати доступу до метеорологічних повідомлень або отримувати застарілу інформацію.

Водночас Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на вильоти через порушення зв'язку між центрами управління повітряним рухом.

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Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що наразі немає підстав вважати інцидент навмисною атакою. Він також наголосив, що ситуацію не слід порівнювати з терористичними атаками 11 вересня 2001 року.

За словами посадовця, пасажири та екіпажі літаків, які вже перебувають у повітрі, у безпеці, а відповідні служби працюють над усуненням несправностей.

Водночас точну причину масштабного збою поки не встановили. Американські посадовці не виключають різних технічних причин, однак підтверджень кібератаки наразі немає.

Терміни повного відновлення роботи авіаційних систем залишаються невідомими. Влада попереджає, що усунення проблем може тривати кілька годин.

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