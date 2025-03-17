Новини Світу

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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.
"Мабуть, мій останній": Трамп похвалився, що виграв чемпіонат з гольфу
Дональд Трамп повідомив про свою перемогу на чемпіонаті гольф-клубу в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. За його словами, це, мабуть, його остання перемога.
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Українська служба "Голосу Америки" припиняє співпрацю зі своїми працівниками, що працюють за персональними контрактами. Контракти буде офіційно завершено 31 березня 2025 року.
Штаб-квартиру Tesla у Франції облили білою фарбою
Невідомі вандали облили білою фарбою штаб-квартиру Tesla у Франції. Акції Tesla падають через політичну діяльність Ілона Маска та його зв'язки з Трампом.
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень
В Угорщині пройдуть голосування щодо вступу України до Євросоюзу. Уряд країни опублікував зразок бюлетеня з питанням, чи підтримують угорці вступ України до ЄС.
Армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, включаючи командний центр сил "Радван". ЦАХАЛ заявив про неприпустимість порушень домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.
Уряд Чехії закликає ЄС допомогти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.
Євродепутат вимагає США повернути Статую Свободи: яка причина
Рафаель Глюксманн закликав США повернути Франції Статую Свободи, критикуючи адміністрацію Трампа за підтримку тиранії. Він розкритикував позицію США щодо війни в Україні.
Перше фото Папи Франциска після госпіталізації: понтифік звершує месу
Ватикан опублікував перше фото Папи Франциска після госпіталізації. На знімку понтифік звершує месу в лікарняній каплиці, стан його здоров'я стабільний та покращується.
Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує
У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.
Повінь у центрі Італії: місячна норма опадів за день, збитки сягають 100 млн євро
В регіоні Тоскана, в Італії, випала місячна норма опадів за день, евакуйовано 250 людей. Збитки оцінюються в 100 мільйонів євро, Флоренція уникла затоплення.
США відправили понад 250 злочинців з венесуельської банди до в'язниці у Сальвадорі
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про депортацію до Сальвадору близько 250 членів банди "Трен де Арагуа". Рішення прийнято згідно із Законом про іноземних ворогів.
Трамп закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені, погрожуючи рішучими заходами
Дональд Трамп закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені, погрожуючи наслідками у разі продовження атак. США вже розпочали військові дії проти хуситів у Червоному морі.
Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя
Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.
Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф
Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свою зустріч із путіним позитивною.
В Ірані засудили авіаудари США і Британії по Ємену
Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Британії та Ізраїлю по Ємену, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Він підкреслив відповідальність за припинення агресії.
"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані
Президент України висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в нічному клубі Кочани. За попередніми даними, жертвами трагедії стали щонайменше 50 людей.
Азербайджан заявив про обстріл їхніх позицій з боку Вірменії, Єреван заперечує
Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими силами біля населеного пункту Діг. Вірменія спростувала звинувачення, нагадавши про ініціативу спільного розслідування інцидентів.
Харчувався тарганами і птахами: в Еквадорі знайшли рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому
Перуанський рибалка Максимо Напа дивом вижив, дрейфуючи в океані 95 днів після шторму. Він харчувався тарганами, птахами, черепахами та збирав дощову воду.
Масштабна пожежа на дискотеці в Північній Македонії: щонайменше 50 загиблих
У місті Кочані сталася трагічна пожежа в нічному клубі Pulse, де загинуло щонайменше 50 людей. Причиною пожежі, ймовірно, стало використання піротехніки під час виступу гурту.
У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова
У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.
Японія розмістить ракети великої дальності на острові Кюсю для посилення оборони - Kyodo
Японія планує розмістити ракети дальністю 1000 км на острові Кюсю до 2026 року. Це робиться для посилення безпеки південно-західної частини острова Нансей поблизу Тайваню.
Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку
Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.
Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"
Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.
рф заявляє про атаку 31 безпілотника на 4 області агресора
міноборони ворога заявило про перехоплення та знищення 31 БпЛА над чотирма областями: воронезькою (16), бєлгородською (9), ростовською (5) і курською (1). Інформації про збитки немає.
Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США
Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.
Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі
Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.
SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Авіаудар США по Сааді: 24 людини загинули, 23 - отримали пораненні, кількість жертв зростає
У провінції Саада авіаудар США призвів до численних жертв. Щонайменше 24 загиблих і 23 поранених на території, контрольованій хуситами.
Нетаньяху закликає до переговорів з ХАМАС для підтримки перемир'я
Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав до продовження непрямих переговорів з ХАМАС для стабілізації ситуації в Газі та звільнення заручників. Ізраїль неодноразово порушував угоду про припинення вогню.