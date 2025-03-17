Новини Світу

У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.