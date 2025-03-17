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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф

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В Ірані засудили авіаудари США і Британії по Ємену

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Перуанський рибалка Максимо Напа дивом вижив, дрейфуючи в океані 95 днів після шторму. Він харчувався тарганами, птахами, черепахами та збирав дощову воду.

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Масштабна пожежа на дискотеці в Північній Македонії: щонайменше 50 загиблих

У місті Кочані сталася трагічна пожежа в нічному клубі Pulse, де загинуло щонайменше 50 людей. Причиною пожежі, ймовірно, стало використання піротехніки під час виступу гурту.

Новини Світу • 16 березня, 09:24 • 18252 перегляди
У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.

Новини Світу • 16 березня, 08:27 • 17900 перегляди
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Японія розмістить ракети великої дальності на острові Кюсю для посилення оборони - Kyodo

Японія планує розмістити ракети дальністю 1000 км на острові Кюсю до 2026 року. Це робиться для посилення безпеки південно-західної частини острова Нансей поблизу Тайваню.

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Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.

Новини Світу • 16 березня, 07:53 • 18002 перегляди
Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"

Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"

Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.

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рф заявляє про атаку 31 безпілотника на 4 області агресора

рф заявляє про атаку 31 безпілотника на 4 області агресора

міноборони ворога заявило про перехоплення та знищення 31 БпЛА над чотирма областями: воронезькою (16), бєлгородською (9), ростовською (5) і курською (1). Інформації про збитки немає.

Новини Світу • 16 березня, 07:03 • 17848 перегляди
Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США

Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США

Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.

Новини Світу • 16 березня, 06:30 • 21439 перегляди
Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі

Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі

Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.

Новини Світу • 16 березня, 06:06 • 69590 перегляди
SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

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Авіаудар США по Сааді: 24 людини загинули, 23 - отримали пораненні, кількість жертв зростає

Авіаудар США по Сааді: 24 людини загинули, 23 - отримали пораненні, кількість жертв зростає

У провінції Саада авіаудар США призвів до численних жертв. Щонайменше 24 загиблих і 23 поранених на території, контрольованій хуситами.

Новини Світу • 16 березня, 05:29 • 81565 перегляди
Нетаньяху закликає до переговорів з ХАМАС для підтримки перемир'я

Нетаньяху закликає до переговорів з ХАМАС для підтримки перемир'я

Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав до продовження непрямих переговорів з ХАМАС для стабілізації ситуації в Газі та звільнення заручників. Ізраїль неодноразово порушував угоду про припинення вогню.

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