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Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу

Київ • УНН

 • 3790 перегляди

Законопроєкт спрощує ПДВ-звітність і підвищує поріг окремих перевірок до 1 млн грн. За швидкий продаж авто можуть стягувати 23%.

Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу

Парламент готується остаточно ухвалити законопроєкт №16037-д, який передбачає зміни в адмініструванні податку на додану вартість (ПДВ). Документ має спростити податкову звітність, скоротити адміністративне навантаження на підприємців і розширити можливості електронної взаємодії з Державною податковою службою.

Що на практиці означатимуть для українців зміни, які хочуть затвердити народні обранці, пояснює УНН.

5 листопада 2026 року парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому. 9 листопада народним депутатам надали порівняльну таблицю поправок до другого читання. Станом на 10 листопада документ очікує остаточного розгляду парламентом.

Відомо, що проєкт закону розробили на основі урядової ініціативи №16037. За інформацією Міністерства фінансів, його ухвалення пов'язане з виконанням міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом, зокрема умов отримання макрофінансової допомоги.

Які зміни передбачає законопроєкт про спрощення ПДВ

Документ, який готується ухвалити український парламент, передбачає низку змін, починаючи від підвищення порогу для окремих податкових перевірок зі 100 тис. грн до 1 млн грн й можливості квартальної звітності для ФОП та закінчуючи автоматичним заповненням податкових документів.

Автоматичне заповнення податкової звітності

Автори законопроєкту — Данило Гетманцев, Ніна Южаніна, Ярослав Железняк, Олександр Лукашев та Олександр Сова — пропонують розширити функціонал електронного кабінету платника податків. Відтак Податкова служба зможе попередньо заповнювати декларації з ПДВ і податкові накладні на основі інформації, яка вже міститься в її системах. Це дозволить підприємцям витрачати менше часу на підготовку документів і потенційно скоротить кількість технічних помилок.

Порядок та обсяг попереднього заповнення документів має визначити Міністерство фінансів.

ФОП зможуть обирати період звітності

Фізичним особам-підприємцям (ФОП), зареєстрованим платниками ПДВ, хочуть надати право самостійно обирати між місячною та квартальною звітністю. Наприклад, підприємець зможе подавати чотири квартальні декларації замість дванадцяти місячних. Це зменшить частоту підготовки звітності, хоча обов'язок правильно розраховувати та сплачувати податок збережеться.

Поріг для окремих податкових перевірок збільшать вдесятеро

Порогова сума ПДВ для відповідної підстави позапланової документальної перевірки наразі становить 100 тис. грн. А парламент  пропонує збільшити її до значення у 1 млн грн. Йдеться про перевірки, пов'язані з декларуванням бюджетного відшкодування ПДВ або його від'ємного значення.

Це не означає, що податкова служба припинить перевіряти компанії з меншими оборотами. Запропонована зміна стосується конкретної підстави для проведення позапланових документальних перевірок, але не всіх видів податкового контролю.

Спростять оформлення зведених податкових накладних

Підприємці та компанії зможуть оформлювати зведені податкові накладні під час постачання товарів і послуг покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ, зокрема в разі отримання передоплати.

Для цього автори документу хочуть скасувати вимогу щодо безперервності та ритмічності відповідних постачань. Для бізнесу, який працює з кінцевими споживачами, це може зменшити кількість документів і спростити бухгалтерський облік.

Як зміниться продаж автомобілів і мобільних телефонів після ухвалення документу про спрощення ПДВ

Під час підготовки до другого читання законопроєкт доповнили нормами, які безпосередньо стосуються звичайних громадян.

Одна з найсуттєвіших поправок стосується продажу легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів. У редакції законопроєкту, ухваленій за основу, пропонується встановити 18% податку на доходи фізичних осіб під час продажу транспортного засобу, який перебував у власності продавця менш ніж 183 дні. Це стосується навіть першого продажу протягом календарного року. Разом із ПДФО за наявності оподатковуваного доходу застосовується і військовий збір у розмірі 5%.

Строк володіння автори законопроєкту пропонують відраховувати від дати державної реєстрації транспортного засобу на продавця. Але для авто, яке людина отримала у спадщину, передбачили виняток.

Наприклад, якщо громадянин придбав автомобіль, зареєстрував його на себе, а через три місяці вирішив продати, податкове навантаження згідно із запропонованою редакцією може становити 23% від оподатковуваного доходу.

Також доопрацьований законопроєкт передбачає обов'язкове зазначення додаткових ідентифікаторів у податкових накладних під час відповідних операцій: VIN-коду під час постачання транспортних засобів та IMEI під час постачання мобільних телефонів. Мета такої ідентифікації — підвищення прозорості обліку конкретних товарів і можливості відстежувати операції з ними.

Однак одразу закцентуємо, що ці вимоги адресовані насамперед платникам ПДВ, які оформлюють податкові накладні. Норма не стосуватиметься українців, які купують телефони для особистого користування.

Які ще положення включили до документа

Окрім основних змін, законопроєкт передбачає вдосконалення тимчасового механізму добровільної сплати податкових зобов'язань, нарахованих за результатами документальних перевірок під час воєнного стану.

Також його автори пропонують спростити перенесення від'ємного значення ПДВ у разі перетворення юридичної особи, тимчасово дозволити придбання акцизних марок без урахування окремих обмежень, пов'язаних із форс-мажорними обставинами, та узгодити норми Податкового кодексу із законодавством про сек'юритизацію та облігації з покриттям.

Що зміниться для звичайних українців, коли Рада ухвалить проєкт про спрощення ПДВ

Після того, як документ ухвалить парламент та завізує своїм підписом президент України, а його текст опублікують на сторінках відповідних медіа й він стане чинним, зміниться як життя пересічних споживачів, так і робота бізнесу. ФОП, які не зареєстровані платниками ПДВ, великих змін не відчують, адже  нові правила квартальної звітності безпосередньо їх не стосуються. А от для фізичних осіб-підприємців, які сплачують ПДВ, значно спростяться  звітність і документообіг.   

На компанії, які сплачують ПДВ, своєю чергою чекають автоматизація документів і зміна порога окремих перевірок. 

Для власників автомобілів можливе збільшення податків під час продажу їхніх вантажівок чи леговиків, якщо вони планують зробити це невдовзі після реєстрації ТЗ.  А продавці автомобілів і телефонів, які сплачують ПДВ, повинні будуть готуватися до  виконання додаткових вимог ідентифікації товарів у накладних.      

Коли зміни можуть набути чинності

Більшість положень запровадять з дня, наступного за днем офіційного опублікування закону. А от для окремих змін автори документу передбачили дату 1 січня 2027 року.Зокрема, йдеться про квартальну звітність ФОП, обов'язкове зазначення VIN-кодів і нові правила оподаткування продажу транспортних засобів.

Нагадаємо

13 жовтня Рада ухвалила законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ за основу.

Олександра Василенко

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