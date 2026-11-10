Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса

Парламент готовится окончательно принять законопроект №16037-д, предусматривающий изменения в администрировании налога на добавленную стоимость (НДС). Документ должен упростить налоговую отчетность, снизить административную нагрузку на предпринимателей и расширить возможности электронного взаимодействия с Государственной налоговой службой.

Что на практике будут означать для украинцев изменения, которые хотят утвердить народные избранники, объясняет УНН.

5 ноября 2026 года парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект во втором чтении и в целом. 9 ноября народным депутатам предоставили сравнительную таблицу поправок ко второму чтению. По состоянию на 10 ноября документ ожидает окончательного рассмотрения парламентом.

Известно, что законопроект разработали на основе правительственной инициативы №16037. По информации Министерства финансов, его принятие связано с выполнением международных обязательств Украины перед Европейским союзом и Международным валютным фондом, в частности условий получения макрофинансовой помощи.

Какие изменения предусматривает законопроект об упрощении НДС

Документ, который готовится принять украинский парламент, предусматривает ряд изменений — от повышения порога для отдельных налоговых проверок со 100 тыс. грн до 1 млн грн и возможности ежеквартальной отчетности для ФЛП до автоматического заполнения налоговых документов.

Автоматическое заполнение налоговой отчетности

Авторы законопроекта — Данило Гетманцев, Нина Южанина, Ярослав Железняк, Александр Лукашев и Александр Сова — предлагают расширить функционал электронного кабинета налогоплательщика. Таким образом, Налоговая служба сможет предварительно заполнять декларации по НДС и налоговые накладные на основе информации, которая уже содержится в ее системах. Это позволит предпринимателям тратить меньше времени на подготовку документов и потенциально сократит количество технических ошибок.

Порядок и объем предварительного заполнения документов должно определить Министерство финансов.

ФЛП смогут выбирать период отчетности

Физическим лицам — предпринимателям (ФЛП), зарегистрированным плательщиками НДС, хотят предоставить право самостоятельно выбирать между ежемесячной и ежеквартальной отчетностью. Например, предприниматель сможет подавать четыре квартальные декларации вместо двенадцати ежемесячных. Это уменьшит частоту подготовки отчетности, хотя обязанность правильно рассчитывать и уплачивать налог сохранится.

Порог для отдельных налоговых проверок увеличат в десять раз

Пороговая сумма НДС для соответствующего основания внеплановой документальной проверки в настоящее время составляет 100 тыс. грн. А парламент предлагает увеличить ее до 1 млн грн. Речь идет о проверках, связанных с декларированием бюджетного возмещения НДС или его отрицательного значения.

Это не означает, что налоговая служба прекратит проверять компании с меньшими оборотами. Предлагаемое изменение касается конкретного основания для проведения внеплановых документальных проверок, но не всех видов налогового контроля.

Упростят оформление сводных налоговых накладных

Предприниматели и компании смогут оформлять сводные налоговые накладные при поставке товаров и услуг покупателям, которые не зарегистрированы плательщиками НДС, в частности в случае получения предоплаты.

Для этого авторы документа хотят отменить требование о непрерывности и ритмичности соответствующих поставок. Для бизнеса, который работает с конечными потребителями, это может уменьшить количество документов и упростить бухгалтерский учет.

Как изменится продажа автомобилей и мобильных телефонов после принятия документа об упрощении НДС

При подготовке ко второму чтению законопроект дополнили нормами, которые непосредственно касаются обычных граждан.

Одна из наиболее существенных поправок касается продажи легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. В редакции законопроекта, принятой за основу, предлагается установить 18% налога на доходы физических лиц при продаже транспортного средства, которое находилось в собственности продавца менее 183 дней. Это касается даже первой продажи в течение календарного года. Вместе с НДФЛ при наличии налогооблагаемого дохода применяется и военный сбор в размере 5%.

Срок владения авторы законопроекта предлагают отсчитывать от даты государственной регистрации транспортного средства на продавца. Но для автомобиля, который человек получил в наследство, предусмотрели исключение.

Например, если гражданин приобрел автомобиль, зарегистрировал его на себя, а через три месяца решил продать, налоговая нагрузка согласно предложенной редакции может составлять 23% от налогооблагаемого дохода.

Также доработанный законопроект предусматривает обязательное указание дополнительных идентификаторов в налоговых накладных во время соответствующих операций: VIN-кода при поставке транспортных средств и IMEI при поставке мобильных телефонов. Цель такой идентификации — повышение прозрачности учета конкретных товаров и возможности отслеживать операции с ними.

Однако сразу подчеркнем, что эти требования адресованы прежде всего плательщикам НДС, которые оформляют налоговые накладные. Норма не будет касаться украинцев, покупающих телефоны для личного пользования.

Какие еще положения включили в документ

Помимо основных изменений, законопроект предусматривает совершенствование временного механизма добровольной уплаты налоговых обязательств, начисленных по результатам документальных проверок во время военного положения.

Также его авторы предлагают упростить перенос отрицательного значения НДС в случае преобразования юридического лица, временно разрешить приобретение акцизных марок без учета отдельных ограничений, связанных с форс-мажорными обстоятельствами, и согласовать нормы Налогового кодекса с законодательством о секьюритизации и облигациях с покрытием.

Что изменится для обычных украинцев, когда Рада примет проект об упрощении НДС

После того как документ примет парламент и президент Украины заверит его своей подписью, а его текст опубликуют на страницах соответствующих медиа и он вступит в силу, изменится как жизнь рядовых потребителей, так и работа бизнеса. ФЛП, которые не зарегистрированы плательщиками НДС, больших изменений не почувствуют, поскольку новые правила квартальной отчетности непосредственно их не касаются. А для физических лиц — предпринимателей, уплачивающих НДС, значительно упростятся отчетность и документооборот.

Компании, уплачивающие НДС, в свою очередь ожидают автоматизация документов и изменение порога отдельных проверок.

Для владельцев автомобилей возможно увеличение налогов при продаже их грузовиков или легковых автомобилей, если они планируют сделать это вскоре после регистрации ТС. А продавцы автомобилей и телефонов, уплачивающие НДС, должны будут готовиться к выполнению дополнительных требований по идентификации товаров в накладных.

Когда изменения могут вступить в силу

Большинство положений введут со дня, следующего за днем официального опубликования закона. А для отдельных изменений авторы документа предусмотрели дату 1 января 2027 года. В частности, речь идет о квартальной отчетности ФЛП, обязательном указании VIN-кодов и новых правилах налогообложения продажи транспортных средств.

Напомним

13 октября Рада приняла законопроект об упрощении администрирования НДС за основу.