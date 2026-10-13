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Спрощення адміністрування ПДВ - Рада ухвалила законопроєкт за основу

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Рада підтримала законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ. Поріг перевірок хочуть підвищити до 1 млн грн, а ФОПам дозволити обирати період звітності.

Спрощення адміністрування ПДВ - Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який спрощує адміністрування ПДВ. Документ передбачає підвищення порогу для позапланових податкових перевірок зі 100 тис. гривень до 1 млн гривень , а також дозволяє ФОПам-платникам ПДВ самостійно обирати звітний період. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі

Законопроєкт №16037-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість" за основу ухвалили 264 депутати. 

Відповідно до проєкту закону, пропонується збільшити суму порогового значення як підстави для проведення документальної позапланової перевірки з питань декларування платником ПДВ.

Наразі документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема: платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Законопроєктом цю суму хочуть підняти до 1 млн гривень.

Також пропонують дозволити ФОПам, зареєстрованим платниками ПДВ, самостійно обирати звітний період: місяць або квартал.

ФОПи, які бажають обрати квартальний звітний (податковий) період і впродовж 15 календарних днів з дня реєстрації платником податку подали відповідну заяву, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного кварталу.

Зміна звітного (податкового) періоду здійснюється шляхом подання заяви про обрання звітного (податкового) періоду.

Нагадаємо

З 14 серпня, в Україні запрацював новий етап банківського контролю за операціями новостворених та тривалий час неактивних ФОПів і юридичних осіб. Посилений контроль стосуватиметься нових та "сплячих" ФОПів.

Павло Башинський

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