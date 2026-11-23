Атака на Димер: кількість загиблих зросла, пошуки тривають
Київ • УНН
У Димері Київської області рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальна операція триває.
Кількість загиблих унаслідок атаки на селище Димер Київської області зросла до семи. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.
У Димері з-під завалів деблокували тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до семи. За кожною такою звісткою - людське життя, родина і непоправний біль. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію
Довідково
Димер - селище Вишгородського району Київської області. Крім сільськогосподарських підприємств і незначних виробництв харчової промисловості в Димері працює швейна фабрика . Промисловість представлена декількома підприємствами з обробки металу.
Також на території селища діяло підприємство, що спеціалізувалося на виробництві віконного профілю. Працювало на території колишнього міжрайонного підприємства по ремонту сільськогосподарської техніки. Внаслідок російського вторгнення потужності заводу були зруйновані.
"Я Давид, не спішіть, зі мною все добре" – стали відомі подробиці порятунку 7-річного хлопчика з-під завалів у Димері22.11.26, 21:19 • 15657 переглядiв