Кількість загиблих унаслідок атаки на селище Димер Київської області зросла до семи. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.

У Димері з-під завалів деблокували тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до семи. За кожною такою звісткою - людське життя, родина і непоправний біль. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію