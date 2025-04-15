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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11521 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 11940 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 11398 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32897 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162962 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140318 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143055 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136525 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136514 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196795 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11469 перегляди

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росіяни обстріляли Куп’янщину: є поранені та руйнування

16 березня російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Війна • 16 березня, 23:31 • 17449 перегляди

Наказали зруйнувати Оскільську греблю на Харківщині: двом російським генералам повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру генералам РФ Цокову та Маковецькому за знищення греблі Оскільського водосховища. Збитки довкіллю оцінюються у 4 млрд грн, затоплено понад 120 кв. км території.

Війна • 21 лютого, 13:14 • 25749 перегляди

Російський літак скинув ще одну півтонну бомбу на Бєлгородську область

У Бєлгородській області рф біля хутора Муханівка виявили нерозірвану авіабомбу ФАБ-500, що впала з російського літака. Боєприпас приземлився за 500 метрів від житлових будинків, постраждалих немає.

Війна • 28 січня, 20:52 • 28702 перегляди

На Дніпропетровщині 135 шахтарів опинились у пастці на глибині 1300 метрів: подробиці порятунку

На підстанції шахти сталася аварія, через яку заблокувало 135 гірників на глибині понад 1300 метрів. Завдяки спільним діям рятувальників ДСНС та фахівців підприємства всіх шахтарів вдалося врятувати.

Кримінал та НП • 22 січня, 22:13 • 28092 перегляди

Сапери ДСНС знешкодили авіабомбу ФАБ-500 на Миколаївщині

У Первомайській громаді Миколаївського району виявили фугасну авіабомбу ФАБ-500. Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили небезпечну знахідку у безпечній зоні.

Суспільство • 20 січня, 17:17 • 38489 перегляди

Удар рф по Запоріжжю: у Нацполіції повідомили про 63 потерпілих

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали 63 особи, 13 людей загинули. Поліція врятувала 5 осіб, а завтра у місті оголошено день жалоби.

Війна • 8 січня, 19:30 • 24527 перегляди

Кількість постраждалих зросла до 33: у Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи

Після двох ударів ФАБ-500 по Запоріжжю загинуло 13 людей, 33 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, поліція врятувала 5 осіб.

Війна • 8 січня, 19:11 • 23078 перегляди

Удар рф по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 32

Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами у Запоріжжі загинуло 13 людей, 32 поранено. Пошкоджено 28 транспортних засобів, серед постраждалих - 13-річна дівчинка.

Війна • 8 січня, 17:56 • 23173 перегляди

рф впустила майже 160 авіабомб на свою та окуповану територію України - ЗМІ

За 2024 рік рф випадково скинула 159 авіабомб ФАБ на свою територію та окуповані землі України. В останньому інциденті в Бєлгородській області евакуювали 100 осіб через падіння 250-кг бомби.

Війна • 1 грудня, 10:47 • 23158 перегляди

російський літак упустив чергову бомбу на село за 6 км від бєлгорода

Поблизу села пушкарне за 6 км від бєлгорода знайшли нерозірвану авіабомбу ФАБ-500. Черговий боєприпас позаштатно зійшов з російського літака.

Війна • 31 жовтня, 15:56 • 20071 перегляди

Повторний удар рф по Харкову забрав життя 4 людей: показали наслідки

Внаслідок нічного удару рф по Харкову загинули 4 людини, серед них двоє молодих чоловіків та дві літні жінки. Зруйновано три приватні будинки, пошкоджено 17 житлових будівель та 6 автомобілів.

Війна • 29 жовтня, 07:28 • 17063 перегляди

Російська авіація знову "впустила" авіабомбу на бєлгородську область

У шебекінському міському окрузі бєлгородської області знайдено ФАБ-500. За підрахунками ASTRA, це щонайменше 128-ма авіабомба, що впала на росію та окуповані території України з березня по жовтень.

Війна • 14 жовтня, 07:11 • 16452 перегляди

Окупанти атакували 13 населених пунктів Донеччини: троє людей загинули, вісім - поранені

російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, спричинивши загибель трьох людей та поранення восьми. Зафіксовано 2949 ворожих обстрілів, пошкоджено 30 цивільних об'єктів.

Війна • 12 жовтня, 08:40 • 23867 перегляди

На Київщині фермер посеред поля знайшов уламки ракети С-300

У Бориспільському районі фермер виявив на полі залишки ракети С-300. Сапери ДСНС підтвердили безпечність знахідки, вилучили її та забезпечили умови для подальшої роботи на полі.

Війна • 6 жовтня, 17:34 • 37720 перегляди

На Запоріжжі фермер знайшов 500-кілограмову авіабомбу ФАБ на полі

Місцевий аграрій виявив на своєму полі фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500. Сапери ДСНС вилучили та знищили вибухонебезпечний предмет, закликаючи не чіпати підозрілі знахідки.

Війна • 2 жовтня, 11:32 • 14337 перегляди

Кількість жертв авіаудару рф по Харкову зросла до 5

У лікарні померла 72-річна жінка, постраждала від удару ФАБ-500 по житловому будинку в Харкові 24 вересня. Загальна кількість загиблих досягла 5 осіб, 34 людини отримали травми.

Війна • 26 вересня, 07:48 • 18008 перегляди

У Сумах біля мосту виявили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

Біля моста Харитоненка в Сумах виявлено і знешкоджено ворожу авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула. Вночі над Сумщиною збито 13 російських дронів "Шахед".

Війна • 26 вересня, 06:04 • 16984 перегляди

У Харкові було чути звуки вибухів - мер

У ніч на 25 вересня у Харкові було чути звуки вибухів. За попередніми даними, російські війська завдали ракетного удару по місту та його передмістю, повідомив мер Ігор Терехов.

Суспільство • 24 вересня, 22:48 • 21268 перегляди

Удар рф по Харкову: ворог скинув авіабомбу на хлібзавод, одна людина загинула і 8 отримали поранення

Російські війська завдали удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові авіабомбою ФАБ-500. Внаслідок атаки одна людина загинула, вісім отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА.

Війна • 24 вересня, 15:40 • 14993 перегляди

Удар рф по Мирнограду: в ОВА розповіли про пошкодження

Внаслідок російського удару по Мирнограду Донецької області загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено 9-поверхівку, 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці.

Війна • 17 серпня, 18:09 • 84808 перегляди

рф обстріляла 12 населених пунктів Донеччини: 12 поранених

російські війська завдали ударів по 12 населених пунктах Донецької області, поранивши 12 людей. Пошкоджено 41 цивільний об'єкт, включаючи житлові будинки, інфраструктуру та комунікації.

Війна • 7 серпня, 07:04 • 27265 перегляди

Піротехніки ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500 у Покровському районі

У Покровському районі Донеччини піротехніки ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500. За минулу добу в районі виявлено 41 вибухонебезпечний предмет, обстежено 7,53 га території.

Суспільство • 6 серпня, 13:53 • 31525 перегляди

Донеччина: армія рф уночі завдала 11 ракетних ударів по Покровську та Мирнограду

Вночі російські війська атакували Покровськ і Мирноград 11 ракетами. За добу в Донецькій області зафіксовано 2757 обстрілів, 3 загиблих і 8 поранених, пошкоджено 90 цивільних об'єктів.

Війна • 3 серпня, 07:20 • 31743 перегляди