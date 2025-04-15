16 березня російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
СБУ повідомила про підозру генералам РФ Цокову та Маковецькому за знищення греблі Оскільського водосховища. Збитки довкіллю оцінюються у 4 млрд грн, затоплено понад 120 кв. км території.
У Бєлгородській області рф біля хутора Муханівка виявили нерозірвану авіабомбу ФАБ-500, що впала з російського літака. Боєприпас приземлився за 500 метрів від житлових будинків, постраждалих немає.
На підстанції шахти сталася аварія, через яку заблокувало 135 гірників на глибині понад 1300 метрів. Завдяки спільним діям рятувальників ДСНС та фахівців підприємства всіх шахтарів вдалося врятувати.
У Первомайській громаді Миколаївського району виявили фугасну авіабомбу ФАБ-500. Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили небезпечну знахідку у безпечній зоні.
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали 63 особи, 13 людей загинули. Поліція врятувала 5 осіб, а завтра у місті оголошено день жалоби.
Після двох ударів ФАБ-500 по Запоріжжю загинуло 13 людей, 33 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, поліція врятувала 5 осіб.
Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами у Запоріжжі загинуло 13 людей, 32 поранено. Пошкоджено 28 транспортних засобів, серед постраждалих - 13-річна дівчинка.
За 2024 рік рф випадково скинула 159 авіабомб ФАБ на свою територію та окуповані землі України. В останньому інциденті в Бєлгородській області евакуювали 100 осіб через падіння 250-кг бомби.
Поблизу села пушкарне за 6 км від бєлгорода знайшли нерозірвану авіабомбу ФАБ-500. Черговий боєприпас позаштатно зійшов з російського літака.
Внаслідок нічного удару рф по Харкову загинули 4 людини, серед них двоє молодих чоловіків та дві літні жінки. Зруйновано три приватні будинки, пошкоджено 17 житлових будівель та 6 автомобілів.
У шебекінському міському окрузі бєлгородської області знайдено ФАБ-500. За підрахунками ASTRA, це щонайменше 128-ма авіабомба, що впала на росію та окуповані території України з березня по жовтень.
російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, спричинивши загибель трьох людей та поранення восьми. Зафіксовано 2949 ворожих обстрілів, пошкоджено 30 цивільних об'єктів.
У Бориспільському районі фермер виявив на полі залишки ракети С-300. Сапери ДСНС підтвердили безпечність знахідки, вилучили її та забезпечили умови для подальшої роботи на полі.
Місцевий аграрій виявив на своєму полі фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500. Сапери ДСНС вилучили та знищили вибухонебезпечний предмет, закликаючи не чіпати підозрілі знахідки.
У лікарні померла 72-річна жінка, постраждала від удару ФАБ-500 по житловому будинку в Харкові 24 вересня. Загальна кількість загиблих досягла 5 осіб, 34 людини отримали травми.
Біля моста Харитоненка в Сумах виявлено і знешкоджено ворожу авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула. Вночі над Сумщиною збито 13 російських дронів "Шахед".
У ніч на 25 вересня у Харкові було чути звуки вибухів. За попередніми даними, російські війська завдали ракетного удару по місту та його передмістю, повідомив мер Ігор Терехов.
Російські війська завдали удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові авіабомбою ФАБ-500. Внаслідок атаки одна людина загинула, вісім отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА.
Внаслідок російського удару по Мирнограду Донецької області загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено 9-поверхівку, 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці.
російські війська завдали ударів по 12 населених пунктах Донецької області, поранивши 12 людей. Пошкоджено 41 цивільний об'єкт, включаючи житлові будинки, інфраструктуру та комунікації.
У Покровському районі Донеччини піротехніки ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500. За минулу добу в районі виявлено 41 вибухонебезпечний предмет, обстежено 7,53 га території.
Вночі російські війська атакували Покровськ і Мирноград 11 ракетами. За добу в Донецькій області зафіксовано 2757 обстрілів, 3 загиблих і 8 поранених, пошкоджено 90 цивільних об'єктів.