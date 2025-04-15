У Сумах біля мосту виявили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

Біля моста Харитоненка в Сумах виявлено і знешкоджено ворожу авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула. Вночі над Сумщиною збито 13 російських дронів "Шахед".