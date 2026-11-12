У Комишувасі на 11-ту добу після авіаудару рф знайшли ще двох загиблих
Київ • УНН
Після удару рф по Комишувасі тривають пошукові роботи. Встановлено особи 48 загиблих, під завалами можуть залишатися зниклі.
У Комишувасі на Запоріжжі після російського авіаудару 2 листопада вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших жертв. На одинадцяту добу після атаки рф аварійно-пошукові роботи тривають. Уже встановлені особи 48 загиблих. Про це повідомили у ГУНП в області 12 листопада, пише УНН.
Після останніх трьох днів безрезультатних пошуків нарешті вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших загиблих
На місці удару, як зазначається, працюють криміналісти, слідчі, розрахунки ДСНС. Повітряне прикриття забезпечує антидронова група поліції, вказали у поліції.
Також до проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи ДСНС Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, кінологічну службу ДСНС Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей, зазначили у поліції.
Водночас фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять ідентифікацію деблокованих тіл. На цей час вже встановлені особи 48 загиблих
Як вказано, поліцейські та рятувальники роблять усе можливе, щоб встановити долю решти людей, які наразі вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під завалами. А також – щоб родини нарешті отримали змогу гідно поховати усіх, чиє життя жорстоко обірвала окупаційна армія рф.
Доповнення
2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.
Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу.
Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.
Раніше повідомлялося про 55 загиблих. І що 19 людей ще могли бути під завалами.
Кількість загиблих після авіаудару рф по Комишувасі зросла до 5507.11.26, 08:54 • 4522 перегляди