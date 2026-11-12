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The New York Times

У Комишувасі на 11-ту добу після авіаудару рф знайшли ще двох загиблих

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Після удару рф по Комишувасі тривають пошукові роботи. Встановлено особи 48 загиблих, під завалами можуть залишатися зниклі.

У Комишувасі на 11-ту добу після авіаудару рф знайшли ще двох загиблих

У Комишувасі на Запоріжжі після російського авіаудару 2 листопада вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших жертв. На одинадцяту добу після атаки рф аварійно-пошукові роботи тривають. Уже встановлені особи 48 загиблих. Про це повідомили у ГУНП в області 12 листопада, пише УНН.

Після останніх трьох днів безрезультатних пошуків нарешті вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших загиблих

- повідомили в поліції.

На місці удару, як зазначається, працюють криміналісти, слідчі, розрахунки ДСНС. Повітряне прикриття забезпечує антидронова група поліції, вказали у поліції.

Також до проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи ДСНС Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, кінологічну службу ДСНС Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей, зазначили у поліції.

Водночас фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять ідентифікацію деблокованих тіл. На цей час вже встановлені особи 48 загиблих

- повідомили у поліції.

Як вказано, поліцейські та рятувальники роблять усе можливе, щоб встановити долю решти людей, які наразі вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під завалами. А також – щоб родини нарешті отримали змогу гідно поховати усіх, чиє життя жорстоко обірвала окупаційна армія рф.

Доповнення

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди. 

Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу. 

Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.

Раніше повідомлялося про 55 загиблих. І що 19 людей ще могли бути під завалами.

Кількість загиблих після авіаудару рф по Комишувасі зросла до 5507.11.26, 08:54 • 4522 перегляди

Юлія Шрамко

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