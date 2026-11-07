Кількість загиблих після авіаудару рф по Комишувасі зросла до 55

$45.440.0951.040.21
ukenru
06:59 • 122 перегляди
росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР
06:30 • 3374 перегляди
У Києві після атаки рф складно зі світлом, водою і теплом, перекрито Північний містPhotoVideo
04:30 • 15647 перегляди
Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп
6 листопада, 23:19 • 31672 перегляди
Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури
6 листопада, 22:17 • 28220 перегляди
Генерала СБУ Дуку взяли під варту із заставою 65 млн грн
6 листопада, 21:15 • 20554 перегляди
У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга
6 листопада, 20:32 • 21231 перегляди
Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна
6 листопада, 19:47 • 22399 перегляди
росія готує удари по енергетиці, мостам, цивільній інфраструктурі України - Зеленський
6 листопада, 19:11 • 19557 перегляди
Сніг, мороз і ожеледиця - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні
6 листопада, 18:49 • 32776 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
На Київщині дрони влучили в будинок: двоє постраждалих6 листопада, 23:46 • 6688 перегляди
В російському орлі повідомляють про ракетний удар по військовому заводу "Протон"Video7 листопада, 00:17 • 5102 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки01:19 • 14226 перегляди
Збірна України з хокею вдруге перемогла на Європейському кубку наційVideo01:50 • 3848 перегляди
"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу02:52 • 7052 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 20428 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 32777 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 27065 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 51982 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 52269 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кирило Буданов
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 16051 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 15223 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ6 листопада, 15:01 • 19397 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф6 листопада, 14:12 • 20069 перегляди
Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari6 листопада, 13:53 • 18534 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм
Серіали
Financial Times

Кількість загиблих після авіаудару рф по Комишувасі зросла до 55

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Російський авіаудар по Комишувасі 2 листопада забрав життя 55 людей. Рятувальники продовжують пошук загиблих під завалами.

Кількість загиблих після авіаудару рф по Комишувасі зросла до 55

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. Про це повідомили у ДСНС України 7 листопада, пише УНН.  

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей

- повідомили у ДСНС.

За минулу добу, "під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще 9 загиблих людей".

Попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.

Доповнення

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди. 

Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу. 

Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.

Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба03.11.26, 11:34 • 5256 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Село
Війна в Україні
ФАБ-500
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна