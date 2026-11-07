Кількість загиблих після авіаудару рф по Комишувасі зросла до 55
Київ • УНН
Російський авіаудар по Комишувасі 2 листопада забрав життя 55 людей. Рятувальники продовжують пошук загиблих під завалами.
Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. Про це повідомили у ДСНС України 7 листопада, пише УНН.
Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей
За минулу добу, "під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще 9 загиблих людей".
Попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.
Доповнення
2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.
Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу.
Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.
Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба03.11.26, 11:34 • 5256 переглядiв