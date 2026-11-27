Шість областей частково знеструмлено на ранок 27 листопада після нових атак рф на енергетику. На Дніпровщині і Херсонщині - найскладніше, у першій - аварійні відключення. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго

Ворожі атаки

"Протягом минулої доби ворог знову завдавав прицільних ударів по ключових підстанціях та розподільних мережах. Внаслідок атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях", - повідомили у Міненерго.

"Складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів там знеструмлена значна частина споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - вказали у міністерстві.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, як зазначається, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад, тому для відновлення електропостачання потрібно більше часу.

Графіки

"Протягом 27 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності", - ідеться у повідомленні.

"Через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Дніпропетровській області вимушено застосовуються аварійні відключення", - додали у Міненерго.

Повернення до прогнозованих графіків, як вказано, відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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