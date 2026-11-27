Білоруський диктатор олександр лукашенко заперечив свою причетність до початку повномасштабної війни проти України, водночас продемонструвавши на карті, звідки російські війська наступали на Київ у 2022 році. Про це він заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point, пише УНН.

Журналістка запитала лукашенка, чому він дозволив росії використовувати територію білорусі як тилову базу для військових операцій проти України.

У відповідь білоруський диктатор заперечив надання такої допомоги москві, після чого взяв карту білорусі та показав Брестську й Гомельську області, де у 2022 році проходили спільні російсько-білоруські військові навчання.

За його версією, після завершення навчань російські війська мали залишити територію білорусі, однак нібито несподівано змінили напрямок руху.

Потім ці війська, які були тут уже сконцентровані, чомусь повернули на Київ і вирішили через Київ вивести

Білоруський диктатор також заявив, що російський Генштаб нібито не повідомляв йому про підготовку вторгнення.

До мене претензій немає. Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку цієї війни. Ми до цієї війни не маємо стосунку. Я не знав про початок війни