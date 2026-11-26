осійське військове командування погрожує відправити командирів взводів та рот безпосередньо на штурми через відсутність просування на Запорізькому напрямку та невідповідність реальної ситуації попереднім доповідям. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

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За інформацією агента руху зі штабу російського угруповання військ "Схід", вище командування вимагає від керівництва 5-ї та 36-ї загальновійськових армій будь-якою ціною виправити ситуацію на фронті.

Тиск також чинять на командування 127-ї мотострілецької дивізії, 37-ї та 64-ї окремих мотострілецьких бригад.

Реальна ситуація не відповідає доповідям командування

За даними партизанів, російські військові раніше доповідали керівництву про значно більші успіхи на фронті, ніж фактично вдалося досягти. Тепер від командирів вимагають забезпечити просування, яке відповідатиме раніше надісланим звітам.

Згори вимагають негайно ліквідувати розрив між звітами та картою. В арміях тепер зриваються на командирах дивізій та бригад – розповів агент "АТЕШ".

За його словами, якщо найближчими тижнями російські підрозділи не досягнуть просування, командирів взводів та рот відправлятимуть на штурми, а щодо командирів бригад ухвалюватимуть жорсткі кадрові рішення.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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