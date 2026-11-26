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Молодий українець, який вчинив самопідпал у центрі Варшави, перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками. Польська поліція перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка. Про це повідомили у посольстві України в Польщі, передає УНН.

Посольство України в Республіці Польща отримало офіційне підтвердження від польської поліції, що чоловік, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, є громадянином України. Йому невідкладно була надана медична допомога. Наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що польська поліція з’ясовує обставини події, зокрема можливі мотиви вчинку, та перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка.

Консули Посольства тримають справу на особливому контролі, надають необхідну консульську допомогу та підтримують зв’язок із рідними постраждалого, польськими медиками й правоохоронцями - резюмували дипломати.

Нагадаємо

У середу, 25 листопада, 22-річний українець вчинив самоспалення у центрі Варшави. Але його вдалось врятувати, наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії однієї з лікарень польської столиці.