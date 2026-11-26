"Чорна п’ятниця", яка цьогоріч припадає на 27 листопада, вже традиційно зваблює українців масштабними розпродажами, привабливими знижками та рекламними обіцянками значної економії. Однак нерідко бажання скористатися вигідною пропозицією змушує людей купувати речі, яких вони насправді не потребують.

Чому страх втратити знижку може переважати раціональні аргументи, як маркетологи впливають на рішення покупців та чому навіть фінансово грамотні люди піддаються ажіотажу, УНН розповіла PhD, практичний психолог і гештальт-терапевтка Олександра Ганкевич.

Коли знижки обійдуться дорожче за покупки: що "Чорна п’ятниця" робить із нашою психікою

Уявімо звичайну ситуацію: людина заходить до інтернет-магазину, щоб переглянути пропозиції, і бачить товар зі знижкою 70%. Поруч блимає таймер, який повідомляє, що до завершення акції залишилося кілька годин. Додатковий напис попереджає: товар майже закінчився. Ще кілька хвилин тому покупець навіть не замислювався про необхідність цієї речі. Проте тепер виникає відчуття, що відмовитися від придбання означає втратити унікальну можливість.

Саме на цьому психологічному механізмі значним чином ґрунтується ефективність сезонних розпродажів: покупці прагнуть заощадити, однак під впливом емоцій можуть витратити більше, ніж планували.

Чому страх втратити знижку виявляється сильнішим за здоровий глузд

Олександра Ганкевич пояснює, що бажання скористатися вигідною пропозицією може виникати ще до того, як людина встигає раціонально оцінити необхідність покупки.

Відчуття "я можу проґавити вигоду" може виникнути раніше, ніж ми встигнемо обміркувати покупку. Це швидка емоційна оцінка, у якій беруть участь різні ділянки мозку. Маркетологи використовують це відчуття, коли додають таймер або нагадують, що акція ось-ось закінчиться - розтлумачує експертка.

У психології подібне переживання пов'язують із FOMO (Fear of Missing Out) - страхом пропустити щось важливе або вигідне. Під час розпродажів цей механізм може проявляти себе як побоювання не встигнути придбати товар за привабливою ціною.

Ще один чинник, який штовхає на необдумані та незаплановані покупки за знижками - так званий "ефект якоря". Йдеться про особливість сприйняття інформації, коли перша побачена цифра стає орієнтиром для подальшої оцінки вартості.

Уявімо, що на ціннику перекреслено 5 000 грн, а поруч написано 2 500 грн. Перша цифра стає точкою відліку. Це називають ефектом якоря. Ми ще нічого не купили, а вже подумки зарахували собі 2 500 грн економії. Тому відмова від покупки може відчуватися так, ніби ми втрачаємо вигоду, яку вже майже отримали - розповідає співрозмовниця УНН.

У такій ситуації покупець починає сприймати потенційну економію як власне надбання. Через це відмова від придбання може викликати дискомфорт, навіть якщо сама річ йому не потрібна.

Ажіотаж посилює й соціальний чинник. Коли знайомі обговорюють знижки, блогери фільмують "розпаковування", а соціальні мережі переповнені рекламою, розпродаж поступово перетворюється на подію, до якої хочеться долучитися.

За словами Ганкевич, у такій атмосфері людина прагне не лише придбати товар дешевше, а й стати частиною загального тренду й розділити із соціумом позитивні емоції.

Як маркетологи створюють ілюзію унікальної можливості

Один із найпоширеніших способів змусити людину щось купити під час "Чорної п’ятниці" - створення відчуття терміновості. Для цього продавці використовують таймери зворотного відліку, повідомлення про обмежені залишки товарів і короткострокові акції.

Написи на кшталт "залишилося лише дві одиниці", "знижка діє до опівночі" або "пропозиція тільки сьогодні" можуть спонукати покупців ухвалювати рішення швидше. Це пов'язано з ефектом дефіциту: можливості, які здаються обмеженими, нерідко сприймають як більш цінні.

Інший поширений прийом - акцент на великому відсотку знижки. Реклама обіцяє зниження цін до 80–90%, однак максимальна знижка може поширюватися лише на окремі позиції. Додатковим стимулом стають персоналізовані пропозиції, нагадування про товари в кошику та безплатне доставлення після досягнення певної суми замовлення. У результаті споживач може додавати до покупки речі, яких спочатку не планував купувати.

Однак самі по собі такі маркетингові інструменти не обов'язково свідчать про обман. Проблема виникає тоді, коли інформація про вартість, наявність товару або умови акції не відповідає дійсності.

Для цього у Держпродспоживслужбі напередодні "Чорної п’ятниці" навіть нагадали, що продавцям заборонено штучно завищувати початкову вартість товару для створення ілюзії більшої знижки. Реклама також не повинна вводити споживачів в оману щодо умов придбання. До слова, порушення, про які попереджає відомство, вже траплялися в Україні на практиці. Зокрема, у травні 2026 року на Івано-Франківщині мережевий магазин оштрафували на 4059 гривень через неправдиву рекламу персональної знижки. Під час перевірки з'ясувалося, що фактичний розмір знижки відрізнявся від заявленого.

Чорна п’ятниця: як повернути або обміняти товар, якщо він неякісний

Чому навіть фінансово грамотні люди піддаються ажіотажу

Поширене переконання, що на маркетингові хитрощі потрапляють переважно неуважні або фінансово неграмотні покупці, не завжди відповідає дійсності. Олександра Ганкевич пояснює, що навіть людина, яка добре розуміє принципи планування бюджету, може ухвалити емоційне рішення, якщо відчуває необхідність діяти негайно.

Фінансова грамотність допомагає ухвалювати зважені рішення, коли ми встигаємо застосувати свої знання. А велика знижка, таймер і повідомлення "залишилося дві одиниці" створюють відчуття, що вирішувати треба негайно - говорить пані психолог.

Експертка додає, що важливу роль відіграє і звичний для людини спосіб реагування на емоції. За словами фахівчині, якщо в дитинстві подарунки асоціювалися з любов'ю та турботою, у дорослому віці придбання речей іноді може ставати способом підтримати себе в моменти самотності або емоційного виснаження.

При цьому задоволення не завжди пов'язане із самим товаром. Іноді покупця найбільше тішить усвідомлення того, що він зміг знайти вигідну пропозицію.

Але якщо ми говоримо про людей, яких дійсно радує сам факт знижки, то причиною цього може бути й азарт від пошуку, і задоволення від того, як вона впоралася: "Я порівняла ціни, дочекалася знижки й вдало купила. Я молодець! - пояснила Ганкевич.

Саме тому покупка товару може створювати відчуття успіху, навіть якщо практичної потреби в ньому немає. Людина отримує емоційну винагороду вже від усвідомлення того, що нібито здійснила вдалу фінансову операцію.

Війна, стрес і невизначеність: чому покупки можуть ставати способом заспокоїтися

Особливого значення психологія споживання набуває в умовах тривалого стресу та невизначеності, з якими стикаються українці через війну. Але гештальт-терапевтка застерігає: не можна безапеляційно стверджувати, що всі люди в складних обставинах стають більш схильними до імпульсивних витрат.

Хтось у відповідь на невизначеність заощаджує, щоб почуватися спокійніше, а хтось знаходить швидке полегшення в покупках - каже Ганкевич.

Тривале емоційне напруження може ускладнювати процес ухвалення рішень. Коли людина постійно змушена реагувати на нагальні проблеми, їй буває складніше одночасно оцінювати необхідність покупки, її вартість та можливі наслідки для бюджету. І саме в такому стані придбання бажаної речі може хоч іноді допомогти хоча б ненадовго відчути контроль над власним життям.

Покупка може на короткий час повернути відчуття контролю: я вирішую, що обрати, і можу одразу зробити для себе щось приємне. А це те, чого дуже не вистачає в складний період - пояснює експертка.

Ще одним вагомим психологічним чинником, який штовхає на покупки в "Чорну п'ятницю", за словами Ганкевич, може ставати страх відкладати життя на майбутнє. У деяких родинах він формується під впливом досвіду старших поколінь, які роками відмовляли собі в бажаному, а згодом так і не змогли реалізувати свої плани. Війна може посилювати такі переживання. Через невизначеність майбутнього людина іноді схиляється до думки, що краще придбати бажану річ зараз, оскільки згодом такої можливості може не бути.

Але саме тут і криється пастка, бо емоційне полегшення від покупки не завжди співставне з реальним фінансовим можливостям людини та коштами, які вона витратила на позитивну емоцію, але не потрібну й задорогу річ.

Чому після покупок виникають розчарування та почуття провини

Емоції, які супроводжують придбання товару, можуть суттєво відрізнятися від тих, що виникають після завершення розпродажу. Поки людина обирає річ, вона зосереджується на очікуваному задоволенні та потенційній економії. Однак після оплати увага поступово перемикається на реальну вартість покупки.

Після оплати змінюється те, на чому зосереджена увага. До покупки ми передчуваємо вигоду й уявляємо, як будемо користуватися річчю. Коли ажіотаж спадає, стає легше помітити реальні витрати й оцінити, наскільки товар нам підходить - розтлумачує пані психолог.

За словами фахівчині, розчарування може виникати тоді, коли придбана річ не виправдовує очікувань, а почуття провини - коли покупець усвідомлює, що витратив кошти, які планував спрямувати на важливіші потреби.

Де проходить межа між імпульсивними покупками та шопоголізмом

Олександра Ганкевич пояснює, що головна відмінність полягає не стільки у вартості придбаних речей, скільки в здатності людини контролювати власну поведінку.

Межу визначають повторюваність події, втрата контролю та наслідки для повсякденного життя - каже співрозмовниця УНН.

Імпульсивна покупка може бути одноразовою реакцією на сильні емоції або рекламний подразник. Згодом людина здатна критично оцінити своє рішення, зробити висновки та скоригувати витрати. Натомість проблемна купівельна поведінка характеризується повторюваністю та труднощами із самоконтролем.

При шопоголізмі, цей цикл стійко повторюється. Людина розуміє, що витрачає більше, ніж може собі дозволити, обіцяє собі скоротити витрати, але знову повертається до покупок - каже Ганкевич у розмові з УНН.

Серед тривожних ознак пані психолог також називає приховування витрат від близьких, продовження покупок попри фінансові труднощі та конфлікти в родині. Вона акцентує: вирішальний - не сам факт незапланованого придбання, а те, чи перетворюються покупки на стійку поведінку, яка негативно впливає на повсякденне життя.

Як не потрапити в пастку "Чорної п’ятниці"

Щоб розпродажі справді допомогли заощадити, а не стали причиною зайвих витрат, варто заздалегідь визначити власні потреби та фінансові можливості.

Насамперед доцільно скласти список необхідних товарів і встановити максимальний бюджет. Це допоможе відокремити заплановані придбання від бажань, які виникли лише після перегляду реклами.

Ще один важливий крок - перевірка цін. Якщо товар коштує 2 500 гривень замість перекреслених 5 000, це не обов'язково означає, що покупець справді економить половину вартості. Для об'єктивної оцінки слід порівняти пропозиції кількох продавців та, за можливості, переглянути історію зміни ціни.

Не варто ухвалювати рішення виключно через таймер завершення акції або повідомлення про обмежену кількість товарів. Для незапланованих придбань корисно зробити паузу, наприклад на добу, щоб оцінити необхідність покупки без емоційного тиску.

Окремої уваги потребують товари, які пропонують придбати в кредит або розстрочку. Навіть за наявності знижки важливо оцінити повну вартість покупки, можливі комісії та майбутнє навантаження на бюджет.

Крім того, під час розпродажів споживачі не втрачають законних прав. У Держпродспоживслужбі нагадують, що придбання товару зі знижкою саме по собі не скасовує передбачених законодавством можливостей його обміну, повернення чи гарантійного обслуговування.

Перед тим як оплатити незаплановану покупку, корисно поставити собі три запитання:

Чи купила б я цю річ, якби на неї не було знижки?

Чи справді вона мені потрібна найближчим часом?

Чи можу я дозволити собі цю покупку без шкоди для бюджету?

Саме така пауза допомагає повернути увагу від страху втратити вигоду до реальної потреби в товарі.

Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати

Хто насправді виграє від "Чорної п’ятниці"

"Чорна п’ятниця" може бути вигідною як для продавців, так і для покупців. Бізнес отримує можливість збільшити продажі, а споживачі - придбати необхідні товари дешевше. Однак економія має сенс лише тоді, коли людина витрачає гроші на те, що справді планувала купити або чого обґрунтовано потребує.

Тому головне правило "Чорної п’ятниці" вже роками залишається незмінним: зосередитися не на тому, щоб встигнути скористатися найбільшою знижкою, а на тому, щоб зберегти здатність самостійно ухвалювати рішення. Адже іноді найвигідніша покупка - та, від якої вдалося вчасно відмовитися.

Нагадаємо

"Чорна п'ятниця" у 2026 році припадає на 27 листопада. Цього дня магазини електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому пропонують знижки, спеціальні ціни та акційні комплекти. Деякі продавці почнуть розпродаж раніше і продовжать його до кінця місяця.