Все, що потрібно знати про Black Friday 2026 в Україні

Чорна п'ятниця у 2026 році припадає на 27 листопада. Цього дня магазини електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому пропонують знижки, спеціальні ціни та акційні комплекти. Деякі продавці почнуть розпродаж раніше і продовжать його до кінця місяця, передає УНН.

Щоб отримати реальний зиск, варто заздалегідь вибрати потрібні товари, перевірити їхню звичайну вартість та порівняти пропозиції різних магазинів. У цій статті розуміємо, чого очікувати від Black Friday 2026 в Україні , коли стартують знижки, що вигідно купувати і як не потрапити на маркетингові хитрощі.

Коли почнеться Black Friday 2026 і скільки триватимуть знижки

В Україні немає єдиного графіка розпродажів: кожен магазин сам обирає дату старту та тривалість акцій. Одні продавці запускають Black Week за кілька днів до головної події, інші зберігають спеціальні пропозиції до Кіберпонеділка, який 2026 року припадає на 30 листопада.

На покупців не обов'язково чекати 27 листопада: вигідні пропозиції з'являться раніше, а популярні моделі можуть закінчитися ще до головного дня розпродажу. Слідкуйте за акціями на сайтах магазинів та додавайте цікаві товари до вибраного. Так ви швидше помітите зміну вартості та встигнете оформити замовлення.

Що вигідно купувати на Чорну п'ятницю

Black Friday підходить для великих покупок та оновлення техніки. У листопаді варто придивитися до кількох категорій:

Смартфони та гаджети. Порівняйте актуальні моделі iPhone, Samsung та Xiaomi. Перевірте обсяг пам'яті, камери, автономність та підтримку оновлень. Ноутбуки та комп'ютери. Вибирайте конфігурацію під завдання. Для роботи та навчання вистачить однієї продуктивності, для ігор та монтажу знадобиться інша. Побутова техніка. Придивіться до холодильників, пральних машин, пилососів, кофемашин та робіт-пилососів. Телевізори. Порівняйте діагональ, роздільна здатність, тип матриці та частоту оновлення екрана. Товари для дому. У розпродаж можна пошукати меблі, посуд, освітлення та корисні кухонні прилади. Одяг та взуття. Листопадові акції підходять для покупки зимових курток, чобіт, термобілизни та аксесуарів.

Black Friday дає змогу вигідно придбати новорічні подарунки. Приклад – бездротові навушники, смарт-годинник, ігрові аксесуари та портативні колонки.

Як перевірити знижки та не переплатити

Перед оформленням замовлення перевірте кілька моментів:

Історію ціни. Порівняйте поточну вартість із попередньою, щоб зрозуміти, чи немає обману. Точну модель. Перевіряйте артикул і характеристики – зовні схожі гаджети можуть мати різні функції. Умови акції. Уточніть терміни дії знижки, необхідність промокоду та обмеження щодо оплати. Репутацію продавця. Перевірте відгуки, гарантію, контакти та умови доставки. Підсумкову вартість. Враховуйте доставку, додаткові послуги та можливі комісії.

Black Friday 2026 - гарний привід купити потрібну техніку та товари для дому за привабливою вартістю!