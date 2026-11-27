28 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
28 листопада електроенергію вимикатимуть для всіх споживачів від 1 до 3 черг. Без світла можна залишатися 4–12 годин через наслідки атак.
Завтра в Україні будуть цілодобово діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 3 черг, передає УНН.
Як 28 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.
Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам
Ситуація зі світлом по регіонах - де найскладніше27.11.26, 10:02 • 31079 переглядiв