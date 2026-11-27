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Завтра в Україні будуть цілодобово діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 3 черг, передає УНН.

Як 28 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:



• для промисловості — графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.

Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом по регіонах - де найскладніше