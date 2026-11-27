Хакери здійснили проникнення в основну хмарну платформу Військово-повітряних сил (ВПС) США. Цей інцидент може поставити під загрозу значний обсяг конфіденційних даних, що стосуються тактичних питань, особового складу та логістики. Про це пише Reuters із посиланням на трьох осіб, обізнаних із ситуацією, передає УНН.

Деталі

За словами двох співрозмовників, факт несанкціонованого доступу до платформи Cloud One було виявлено протягом останнього місяця під час робіт з оновлення системи; це призвело до збоїв у її роботі. Агентству Reuters наразі не вдалося встановити, хто стоїть за атакою, визначити повний масштаб проникнення або з’ясувати, чи було викрадено якісь дані.

У коментарі для Reuters представники ВПС США заявили, що відомство "не надає коментарів щодо стану безпеки, вразливостей або оперативного статусу конкретних мереж і систем. Ми постійно вживаємо необхідних заходів для захисту інформації, систем та оперативних спроможностей Міністерства (ВПС)".

Додамо

Видання зауважує, що платформа Cloud One, розробка якої розпочалася у 2017 році, була задумана як єдиний центр для задоволення ІТ-потреб ВПС США. Вона об’єднує ресурси чотирьох операторів — Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet — і забезпечує роботу численних програмних додатків, зокрема тих, що використовуються для управління даними про особовий склад, нарахування грошового забезпечення, а також для логістики й технічного обслуговування.

Серед них — хмарна система командування та управління ВПС, яка акумулює дані з радарів протиповітряної оборони та інших джерел по всій Північній Америці, а також інтегрована система обліку боєприпасів (Theater Integrated Combat Munitions System), що відстежує наявність бомб і ракет на понад 200 об’єктах ВПС США по всьому світу.

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Компанія SAIC була генеральним підрядником проєкту Cloud One до 2025 року, після чого ці функції перейшли до компанії Leidos. У SAIC не відповіли на запит про коментар, а в Leidos порадили звернутися безпосередньо до ВПС США.

За словами двох джерел, Cloud One є однією з найбільших хмарних платформ американських військових.

"Проникнення в таку систему — це дуже серйозна подія", — зазначило одне з джерел.

Як повідомив один зі співрозмовників, для оцінки завданих збитків було залучено Кіберкомандування (Cyber ​​Command) — підрозділ збройних сил США, що відповідає за кібероперації.

У Кіберкомандуванні не відповіли на запити про коментар. МАСШТАБИ ЗБОЇВ

Виявлення зламу призвело до низки збоїв. Двоє джерел, а також ще одна особа, обізнана із ситуацією, повідомили, що роботи з перенесення внутрішніх службових застосунків (back-office applications) у хмарну середу Cloud One — що є давнім пріоритетом для військових — були призупинені.

Оновлення застосунків, які вже працюють у Cloud One, було заблоковано. Через це персонал Військово-повітряних сил втратив можливість встановлювати виправлення саме тоді, коли в технологічній галузі було виявлено нову хвилю серйозних вразливостей у програмному забезпеченні. П’яте джерело зазначило, що в деяких користувачів було скасовано права адміністратора.

Усі п’ятеро співрозмовників надали інформацію на умовах анонімності.

Одне з джерел повідомило, що зловмисники скористалися вразливістю в програмному забезпеченні, щоб отримати доступ до "площини управління" (control plane). Цей співрозмовник порівняв такий доступ до "універсального пульта керування": теоретично зловмисники могли перевіряти технічний стан військових літаків або відстежувати переміщення запчастин (хоча достеменно невідомо, чи робили вони це в даному випадку).

Агентству Reuters не вдалося встановити, яку саме вразливість використали хакери.

Що ще варто знати

Повідомлення про цей злам з’явилося на тлі зростаючого занепокоєння щодо кібератак із застосуванням штучного інтелекту (ШІ). Для хмарних мереж це особливо серйозна загроза, оскільки моделі ШІ здатні дуже швидко виявляти слабкі місця на великих площах цифрової інфраструктури.

Уряд США вже займається ліквідацією наслідків щонайменше шести інших кіберінцидентів, про які стало відомо останнім часом. Серед них — два інциденти у ФБР, злам даних Пентагону, витік інформації про співробітників Міністерства внутрішньої безпеки, атака, що торкнулася щонайменше двох розвідувальних відомств, а також злам у Міністерстві фінансів.

Платформа Cloud One вже давно перебуває в центрі уваги хакерів.

У коментарі 2023 року, опублікованому в інтернет-виданні FedScoop, керівництво Cloud One заявило про "100-відсотковий успіх" у відбитті, за їхніми словами, "приголомшливої" кількості спроб проникнення в систему.

"У питаннях безпеки немає місця для помилок", — зазначило керівництво Cloud One.